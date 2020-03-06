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«Берут кредиты на овощи». Почему дорожает картошка и лук и хватит ли всем в этом году севка

06.03.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В магазинах дорожает сельхозпродукция отечественного производства. Нельзя сказать, что цены выросли значительно, но по опыту прошлых лет они продолжат ползти вверх до мая-июня. Рост цен отражен в статистике Белстата. Его заметили и профсоюзы. FINANCE.TUT.BY узнал, почему дорожает картошка, чеснок и прочие овощи, как предлагают решить вопрос с ростом цен на них профсоюзы и ожидать ли дефицита какой-либо продукции к концу весны.

«Берут кредиты на овощи». Почему дорожает картошка и лук и хватит ли всем в этом году севка

Александра Квиткевич, TUT.BY

«Рост цен на овощи в межсезонье во многом обусловлен затратами по хранению»

Цены на картошку, овощи и фрукты, которые выращиваются в Беларуси, растут. Если посмотреть в статистику Белстата, то с октября прошлого года картошка и свекла в среднем подорожали на 3 копейки, лук - на 2 копейки, яблоки - на 28 копеек, чеснок - на 61. Подешевела за это время только морковь — на 1 копейку. Однако в прошлом году с января до июня средняя цена на нее выросла почти вдвое — с 95 копеек до 1,83 рубля за килограмм. В этом году такой сценарий не исключен.

То, что овощи и фрукты дешевеют в сезон и дорожают, когда он заканчивается, удивления не вызывает. Однако речь идет не о помидорах, огурцах или, скажем, клубнике, которые выращиваются круглый год. Когда в холодное время года приходится платить приличные суммы денег за отопление теплиц, освещение и прочее. Уборка картошки, морковки, свеклы, яблок заканчивается осенью, урожай свозится в хранилища и лежит там до следующего сезона.

 
 
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  В магазинах дорожает сельхозпродукция отечественного производства. Нельзя сказать, что цены выросли значительно, но по опыту прошлых лет они продолжат ползти...
 
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