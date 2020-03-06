«Мы катимся в пропасть»: в видеообращении женщина раскритиковала Лукашенко перед выборами

Источник материала: KYKY

Женщина из Слонима Надежда Пугаева записала видеообращение к Александру Лукашенко, заметило «Еврорадио». Ролик сразу начинается с упрека в адрес того, что до президента «не достучаться» – письма не доходят, а «прямой линии общения с народом у него нет». «Может, сейчас вы меня услышите?» – спрашивает женщина.

Пугаева, читая текст с листка, напоминает, что скоро выборы [пройдут уже этим летом], и Лукаешнко снова будет баллотироваться. «Разве вы не знаете, не видите, как мы катимся в пропасть?» – говорит Надежда. Она проходится по тревожной ситуации в промышленности и сельском хозяйстве, в медицине и экологии; припоминает чиновников, «чьи карманы трещат от денег». Отдельное внимание Пугаева уделяет китайцам, которые, по ее мнению, «уничтожили Сибирь» и перебрались в Беларусь.

Женщина сетует, что нет работы и справедливости. И призывает Лукашенко «не бояться, что его кто-то тронет», и без охраны зайти в продовольственные магазины, чтобы посмотреть там «на слезы простых людей». Слонимчанка просит президента прислушиваться к трудящимся.