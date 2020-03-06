ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы катимся в пропасть»: в видеообращении женщина раскритиковала Лукашенко перед выборами

06.03.2020 11:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Женщина из Слонима Надежда Пугаева записала видеообращение к Александру Лукашенко, заметило «Еврорадио». Ролик сразу начинается с упрека в адрес того, что до президента «не достучаться» – письма не доходят, а «прямой линии общения с народом у него нет». «Может, сейчас вы меня услышите?» – спрашивает женщина.

Пугаева, читая текст с листка, напоминает, что скоро выборы [пройдут уже этим летом], и Лукаешнко снова будет баллотироваться. «Разве вы не знаете, не видите, как мы катимся в пропасть?» – говорит Надежда. Она проходится по тревожной ситуации в промышленности и сельском хозяйстве, в медицине и экологии; припоминает чиновников, «чьи карманы трещат от денег». Отдельное внимание Пугаева уделяет китайцам, которые, по ее мнению, «уничтожили Сибирь» и перебрались в Беларусь.

Женщина сетует, что нет работы и справедливости. И призывает Лукашенко «не бояться, что его кто-то тронет», и без охраны зайти в продовольственные магазины, чтобы посмотреть там «на слезы простых людей». Слонимчанка просит президента прислушиваться к трудящимся.

Читайте по теме: «Когда чиновники берут на себя ответственность – они элита. Когда нет – они, простите, дерьмо». Федута о жизни до, во время и после Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина из Слонима Надежда Пугаева записала видеообращение к Александру Лукашенко, заметило «Еврорадио». Ролик сразу начинается с упрека в адрес того, что до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в Таиланде американские морпехи учатся пить змеиную кровь и есть скорпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика