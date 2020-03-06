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Логинов может пропустить этап КМ в Норвегии из-за поведения болельщиков

06.03.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил о возможном отказе Александра Логинова от участия в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Хольменколлене (Норвегия), передает championat.


Reuters

— По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Хольменколлене. Причина? Психология. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве. Немцы в этом тоже поучаствовали. По большому счету позиции Логинова в зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если откажется, я пойму, во всяком случае.

Выйти всем назло и доказать, что не сломался? Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нем своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию, — рассказал Хованцев.

Напомним, чемпион мира по биатлону постоянно сталкивается с негативным отношением спортсменов и болельщиков из-за своей допинговой истории и последующей дисквалификации. Во время прошедшего чемпионата мира в его номере прошли обыски, а сам он снялся с масс-старта из-за позднего допроса полиции.

Этап Кубка мира в Хольменколлене пройдет с 20 по 22 марта. Шесть гонок в Норвегии завершат программу Кубка мира текущего сезона.

 
 
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«Выйти всем назло и доказать, что не сломался? Такой вариант тоже имеет право на жизнь».
 
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