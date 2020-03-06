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Логинов может пропустить этап КМ в Норвегии из-за поведения болельщиков
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил о возможном отказе Александра Логинова от участия в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Хольменколлене (Норвегия),
— По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Хольменколлене. Причина? Психология. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве. Немцы в этом тоже поучаствовали. По большому счету позиции Логинова в зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если откажется, я пойму, во всяком случае.
Выйти всем назло и доказать, что не сломался? Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нем своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию, — рассказал Хованцев.
Напомним, чемпион мира по биатлону постоянно сталкивается с
Этап Кубка мира в Хольменколлене пройдет с 20 по 22 марта. Шесть гонок в Норвегии завершат программу Кубка мира текущего сезона.
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