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Вместо воды в Италии из кранов потекло вино
Источник материала: Партизан
В итальянской деревне Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена из кранов в домах вместо воды потекло игристое вино. Об этом сообщает издание Daily Star.
Жители деревни сообщили, что из кранов в их домах течет пенящаяся розовая жидкость с фруктовым запахом, пишет
Оказалось, что в погребе винного завода из-за технической неисправности игристое вино Lambrusco Grasparossa попало в трубы акведука.
Местные власти сообщили гражданам, что жидкость в кранах не угрожает их здоровью.
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В итальянской деревне Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена из кранов в домах вместо воды потекло игристое вино. Об этом сообщает издание Daily Star.
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