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Вместо воды в Италии из кранов потекло вино

07.03.2020 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В итальянской деревне Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена из кранов в домах вместо воды потекло игристое вино. Об этом сообщает издание Daily Star.

Жители деревни сообщили, что из кранов в их домах течет пенящаяся розовая жидкость с фруктовым запахом, пишет belta.by

Оказалось, что в погребе винного завода из-за технической неисправности игристое вино Lambrusco Grasparossa попало в трубы акведука.

Местные власти сообщили гражданам, что жидкость в кранах не угрожает их здоровью.
 
 
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В итальянской деревне Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена из кранов в домах вместо воды потекло игристое вино. Об этом сообщает издание Daily Star.
 
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