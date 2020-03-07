Пьяный пешеход перебегал МКАД и попал под колеса автомобиля

Источник материала: Аргументы и факты

Водитель за рулём «Шкоды» двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Тимирязева.

Пешеход перебегал проезжую часть из третьей полосы для движения в первую.

В результате наезда мужчина получил травмы и попал в больницу. У него были явные признаки алкогольного опьянения, сообщили в телеграмм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.