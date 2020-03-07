Пьяный пешеход перебегал МКАД и попал под колеса автомобиля

Водитель за рулём «Шкоды» двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Тимирязева.
Пешеход перебегал проезжую часть из третьей полосы для движения в первую.
В результате наезда мужчина получил травмы и попал в больницу. У него были явные признаки алкогольного опьянения, сообщили в телеграмм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь за нахождение на проезжей части дороги пешеходу в нетрезвом состоянии грозит штраф от трех до пяти базовых величин, трезвых нарушителей могут предупредить или наложить штраф от одной до трех базовых.