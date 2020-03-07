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Пьяный пешеход перебегал МКАД и попал под колеса автомобиля

07.03.2020 11:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный пешеход перебегал МКАД и попал под колеса автомобиля
Фото из открытых источников

Водитель за рулём «Шкоды» двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Тимирязева.

Пешеход перебегал проезжую часть из третьей полосы для движения в первую.

В результате наезда мужчина получил травмы и попал в больницу. У него были явные признаки алкогольного опьянения, сообщили в телеграмм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь за нахождение на проезжей части дороги пешеходу в нетрезвом состоянии грозит штраф от трех до пяти базовых величин, трезвых нарушителей могут предупредить или наложить штраф от одной до трех базовых. 

Пьяный пешеход перебегал МКАД и попал под колеса автомобиля
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Теги: Минск
 
 
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Авария произошла на пересечении улицы Притыцкого и МКАД.
 
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