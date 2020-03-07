С 8 Марта! Поздравление Гродненского областного исполнительного комитета и Гродненского областного Совета депутатов

Источник материала: Вороновская газета





Искренне поздравляем вас с прекрасным светлым праздником, который несет в себе чудесное настроение, красоту и любовь, надежду и веру.

В этот день жизнь наполняется возвышенными ощущениями весны и дает нам возможность еще раз высказать свое восхищение прекрасной половине человечества.

Женщине подвластно все. Созданный вами образ надежной спутницы, заботливой матери, бережливой и приветливой хозяйки является мерилом гармонии. Вы вселяете уверенность, делаете жизнь добрее и счастливее. Глубокое уважение и восхищение вызывают ваш самоотверженный труд, готовность мудро и ответственно решать общественные задачи.

В преддверии 75-летия Великой Победы – особая благодарность женщинам-ветеранам. Низкий поклон вам за освобождение Родины!

Милые женщины!

Благодарим за великую способность делать мир добрее и благороднее. Пусть каждый день вас окружает волшебная мартовская атмосфера, наполненная свежестью первых весенних цветов, нежностью и теплотой ваших близких. В жизни будет как можно меньше тревог и огорчений. Радости, успехов, улыбок, добра и счастья!

Гродненский областной исполнительный комитет

Гродненский областной Совет депутатов

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