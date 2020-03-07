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К продавцам цветов в Бресте прилетел бражник? Или всё же это колибри? Ваши версии...
07.03.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вообще-то колибри у нас ну никак не обитает. Да и существо на видео и фото - слишком большое для колибри. А вот на бражника, которого часто путают у нас с колибри, оно очень похоже. С другой стороны - бражник в марте, вы шутите? Рановато для бабочки...
Итак, знатоки - вам фото и видео, кто это сегодня удивлял брестских продавцов цветов?
Мы ставим на то, что это бражник, а вы?
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