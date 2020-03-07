К продавцам цветов в Бресте прилетел бражник? Или всё же это колибри? Ваши версии...

Источник материала: Виртуальный Брест

Вообще-то колибри у нас ну никак не обитает. Да и существо на видео и фото - слишком большое для колибри. А вот на бражника, которого часто путают у нас с колибри, оно очень похоже. С другой стороны - бражник в марте, вы шутите? Рановато для бабочки...





Итак, знатоки - вам фото и видео, кто это сегодня удивлял брестских продавцов цветов?





Мы ставим на то, что это бражник, а вы?