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К продавцам цветов в Бресте прилетел бражник? Или всё же это колибри? Ваши версии...

07.03.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вообще-то колибри у нас ну никак не обитает. Да и существо на видео и фото - слишком большое для колибри. А вот на бражника, которого часто путают у нас с колибри, оно очень похоже. С другой стороны - бражник в марте, вы шутите? Рановато для бабочки...

К продавцам цветов в Бресте прилетел бражник? Или всё же это колибри? Ваши версии...

Итак, знатоки - вам фото и видео, кто это сегодня удивлял брестских продавцов цветов?

К продавцам цветов в Бресте прилетел бражник? Или всё же это колибри? Ваши версии...

Мы ставим на то, что это бражник, а вы?

 
 
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  Вообще-то колибри у нас ну никак не обитает. Да и существо на видео и фото - слишком большое для колибри. А вот на бражника, которого часто путают у нас с колибри,...
 
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