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Цены на нефть отыграли треть утреннего обвала

09.03.2020 15:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Цены на нефть отыграли треть утреннего обвала
Фото из открытых источников

Темпы падения мировых цен на нефть замедлились сегодня днем, отыграв таким образом треть утреннего обвала в 30%, о чем свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12.42 по Москве майский фьючерс марки Brent падает на 19,02%, достигая отметки 36,66 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI – на 20,13%, до 32,97 доллара за баррель. Ранее 9 марта оба бренда обновили минимумы за четыре года, падая приблизительно на 30%.

Цены на нефть отыграли треть утреннего обвала Румас прокомментировал падение цен на нефть и колебания на валютном рынке

Цены на нефть обрушились после того, как участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Майский фьючерс Brent снизился на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель, апрельский фьючерс WTI — на 31,35%, до 28,33 доллара.

Это привело к падению курса рубля.

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с 2017 года. Его несколько раз продлевали, меняя условия.

В преддверии очередного истечения его действия с 1 апреля Россия не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство в связи с распространением коронавируса. Власти РФ предлагали сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение добычи нефти.

 
 
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Фото из открытых источников Темпы падения мировых цен на нефть замедлились сегодня днем, отыграв таким образом...
 
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