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Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Дзержинском районе

11.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Природные чрезвычайные ситуации отмечаются своей непредсказуемостью и, как правило, катастрофическим развитием.

Как показывает ежегодная практика, когда в северных районах области паводок еще только достигнет пика, в южных регионах уже регистрируются природные пожары.

Именно с этой целью предупредить, предупредить и спрофилактировать подобные пожары была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

– Так, в 2019 году на территории района произошло 67 загораний в экосистемах, из них 3 лесных пожара, 1 пожар в торфомассиве, а остальные 63- это загорания травы и сухой растительности. Всего в Минской области за прошедший пожароопасный сезон зарегистрировано 777 природных пожаров (загораний), из них 153 лесных, 44 торфяных, 580 загораний травы и кустарников. Травмировано

2 человека, повреждены 4 жилых и 5 дачных домов, уничтожено

31 строение, повреждено 16, – отметил начальник Дзержинского РОЧС Максим Баско.

– При проведении мониторинга состояния противопожарной защиты населенных пунктов, объектов и территорий общего пользования установлено, что со стороны собственников земель, руководителей органов власти, руководителей субъектов хозяйствования и иных заинтересованных не во всех случаях принимаются должные меры по подготовке населенных пунктов, территорий к пожароопасному периоду 2020 года.

Складывающаяся в 2019 году оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах, а также поручение Правительства Республики Беларусь потребовала принятия всеми заинтересованными субъектами профилактики правонарушений всех исчерпывающих мер, направленных на предупреждение подобных фактов, а также разработки и внедрения в практическую деятельность действенных форм профилактической работы.

Напомню, в данной работе помимо подразделений по чрезвычайным ситуациям и непосредственно органов власти на местах должны участвовать все субъекты хозяйствования, – подытожил начальник отдела.

После доклада, комиссией было принято решение продолжить реализацию плана основных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона на территории Дзержинского района и уделить данному вопросу еще большее внимание.




 
 
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Природные чрезвычайные ситуации отмечаются своей непредсказуемостью и, как правило, катастрофическим развитием.
 
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