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У президента заподозрили коронавирус. Угадайте, у какого

13.03.2020 09:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На прошлых выходных вместе со своим сопровождением президент Бразилии Жаир Болсонару отправился в поездку в США. Теперь все члены делегации вынужденно сдали анализы на новый коронавирус, передает ТАСС. Причина – у чиновника из администрации президента Фабио Вайнгартена, который также ездил в Америку, подтвердили заражение инфекцией.

Кроме главы государства, которому 21 марта исполнится 65 лет, на коронавирус проверяют его 37-летнюю жену Мишель, а также одного из сыновей – федерального депутата Эдуарду Болсонару. Анализы также сдали министры обороны и госбезопасности. Главу МИД Бразилии, который еще не вернулся из США, также проверят на наличие инфекции и отправят на 14-дневный карантин.

Пока дело ограничивается лишь подозрениями, но достоверные результаты тестов мы узнаем уже сегодня, 13 марта. До тех пор президенту Бразили рекомендовали не покидать официальную резиденцию.

Накануне выяснилось, что у главы пресс-службы Болсонару Фабио Вайнгартена выявили коронавирус. Будучи в составе делегации в Америке, он тесно контактировал как с Жаиром Болсонару, так и с президентом Штатов Дональдом Трампом. Последний, узнав диагноз Вайнгартена, похоже, не особо заволновался. «Меня это не касается», – заявил Трамп. В Белом доме подтвердили, что проверять на коронавирус его не собираются.

 
 
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На прошлых выходных вместе со своим сопровождением президент Бразилии Жаир Болсонару отправился в поездку в США. Теперь все члены делегации вынужденно сдали...
 
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