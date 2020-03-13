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ВОЗ пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса

13.03.2020 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ВОЗ пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, сообщил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает корреспондент БЕЛТА.

ВОЗ пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса

"В Беларуси сегодня семь очагов, 27 пациентов. Это говорит о том, что все выявленные случаи идентифицированы. Нет случаев бесконтрольной передачи. На этом этапе жесткие меры не рекомендуются. Всего, что делается в Беларуси, с точки зрения ВОЗ достаточно. Но в зависимости от изменения ситуации могут быть предложены более жесткие меры", - сказал Батыр Бердыклычев.

 
 
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  ВОЗ пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, сообщил журналистам представитель Всемирной организации...
 
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