Источник материала: Виртуальный Брест

ВОЗ пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса , сообщил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает корреспондент БЕЛТА.





"В Беларуси сегодня семь очагов, 27 пациентов. Это говорит о том, что все выявленные случаи идентифицированы. Нет случаев бесконтрольной передачи. На этом этапе жесткие меры не рекомендуются. Всего, что делается в Беларуси, с точки зрения ВОЗ достаточно. Но в зависимости от изменения ситуации могут быть предложены более жесткие меры", - сказал Батыр Бердыклычев.