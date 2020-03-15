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Литва дает трое суток для транзита через свою территорию и приостанавливает ЖД сообщение

15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Литва с 0.00 часов 16 марта вводит запрет на въезд на территорию страны большинству иностранцев, за исключением грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в стране, дипломатов. Жителям зарубежных стран, в том числе гражданам Беларуси, будет предоставлен "гуманитарный коридор" в течение трех суток для транзита на Родину через территорию Литвы. Об этом МИД Беларуси проинформировал на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Литва дает трое суток для транзита через свою территорию и приостанавливает ЖД сообщение

В частности, пересечь территорию Литвы транзитом, чтобы вернуться в свои государства, можно будет с 16 по 18 марта включительно. С 0.00 часов 19 марта въезд на территорию Литвы будет запрещен.

"Количество пограничных пунктов для пересечения государственной границы будет сокращено. На данный момент подтверждено действие в обычном режиме пропускных пунктов "Мядининкай - Каменный Лог", "Райгардас- Привалка", - также сказано в сообщении. - Настоятельно рекомендуем всем гражданам Беларуси, желающим вернуться домой, сделать это в срок до 0.00 часов 19 марта".

Белорусов, находящихся сейчас в Литве либо планирующих пересечь ее транзитом, просят заранее рассчитать маршруты следования и позаботиться о заблаговременном приобретении билетов. А также следить за изменением ситуации с графиком движения доступного для выезда транспорта.

"Авиакомпания "Белавиа" подтвердила возможность бронирования мест на рейсы по маршруту "Вильнюс-Минск" 15, 16, 17, 19 и 20 марта 2020 года", - такую подсказку дает МИД Беларуси соотечественникам.

Тем белорусам, которые планируют выезжать из Литвы с 16 по 30 марта, надо зарегистрироваться, направив на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by с пометкой "Экстренный выезд" следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, предполагаемые даты и способ выезда.

При возникновении дополнительных вопросов следует обращаться в посольство по телефонам для экстренной связи: +370 699 59 434, +370 695 41 778, +370 600 16 244.

И гражданам Беларуси советуют быть очень внимательными к состоянию своего здоровья, не пренебрегать профилактическими мерами защиты и гигиены и рекомендациями организаций здравоохранения Литвы. При малейших признаках заболевания либо после контактов с вероятным носителем коронавируса надо обращаться в медицинские учреждения Литвы и по телефону горячей линии 1808.

Продолжаются приостановки движения в железнодорожном сообщении в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, - на этот раз о временном прекращении и изменении условий курсирования поездов заявила Литва. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Литва дает трое суток для транзита через свою территорию и приостанавливает ЖД сообщение

Отменяются и временно не будут ходить: поезд №801/802 Минск-Вильнюс (отправлениями с 21 марта); поезда №804/803 и №808/807 Вильнюс-Минск (с 16 марта); поезд №805/806 Минск-Вильнюс (с 16 марта); поезд №809/810 Минск-Вильнюс (с 27 апреля), а также беспересадочный вагон Гомель-Калининград в составах поездов №301/359-360/100 отправлением из Гомеля с 5 июня, из Калининграда - с 6 июня.

Международные поезда формирования АО "РЖД" будут следовать транзитом по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров по станциям Кена, Вильнюс, Кибартай. Такой порядок коснется поездов: №30/29 Калининград-Москва отправлением из Калининграда с 16 марта, из Москвы - с 15 марта; №80/79 Калининград-Санкт-Петербург отправлением из Калининграда с 17 марта, из Санкт-Петербурга - с 15 марта; №360/359 Калининград-Адлер отправлением из Калининграда с 16 марта, из Адлера - с 15 марта; №148/147 Калининград-Москва отправлением из Калининграда с 23 апреля, из Москвы - с 24 апреля; №426/425 Калининград-Челябинск отправлением из Калининграда с 25 мая, из Челябинска - с 28 мая.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов - по предъявленным билетам.

Вернуть платежи по электронным билетам можно через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов. О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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  Литва с 0.00 часов 16 марта вводит запрет на въезд на территорию страны большинству иностранцев, за исключением грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц,...
 
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