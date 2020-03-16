ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Гуманитарный коридор» через Литву в Беларусь будет открыт до 18 марта

16.03.2020 12:31 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Гуманитарный коридор» через Литву в Беларусь будет открыт до 18 марта
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

В связи с введением в Литовской Республике карантина с 16 марта запрещен въезд на территорию страны большинству иностранцев (за исключением грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в Литве, дипломатов), сообщает Посольство Беларуси в Литве.

Количество пограничных пунктов для пересечения государственной границы сокращено. На данный момент подтверждено действие в обычном режиме пропускных пунктов «Мядининкай - Каменный Лог», «Райгардас- Привалка».

«Гуманитарный коридор» через Литву в Беларусь будет открыт до 18 марта Россия закроет границу с Беларусью из-за коронавируса

Жителям зарубежных стран, в т.ч. гражданам Республики Беларусь, будет предоставлен «гуманитарный коридор» в течение трех суток (с 16 по 18 марта 2020 г. включительно) с возможностью пересечь территорию Литвы транзитом, чтобы вернуться в свои государства. С 0.00 часов 19 марта 2020 г. въезд на территорию Литвы будет запрещен.

Посольство Беларуси в Литве настоятельно рекомендует всем гражданам Республики Беларусь, желающим вернуться в Беларусь, сделать это в срок до 0.00 часов 19 марта 2020 г.

Посольство обращается с просьбой к гражданам Беларуси, находящимся в настоящий момент в Литовской Республике либо планирующим пересечь Литву транзитом, заранее рассчитать маршруты следования и позаботиться о заблаговременном приобретении билетов. А также следить за изменением ситуации с графиком движения транспорта, которым вы можете выехать из Литвы.

В сообщении подчеркивается, что авиакомпания «Белавиа» подтвердила возможность бронирования мест на рейсы по маршруту «Вильнюс-Минск» 16, 17, 19 и 20 марта 2020 г.

Граждан Республики Беларусь, планирующих выезжать из Литвы в период с 16 по 30 марта, убедительно просят зарегистрироваться, направив на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by с пометкой «Экстренный выезд» следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, предполагаемые даты и способ выезда.

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь в Посольство по указанным номерам телефонов для экстренной связи: +370 699 59 434, +370 695 41 778, +370 600 16 244.

При малейших признаках заболевания либо после контактов с вероятным носителем коронавируса убедительно рекомендуется обращаться в медицинские учреждения Литвы и по телефону горячей линии 1808.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителям зарубежных стран, в т.ч. гражданам Республики Беларусь, предоставлен «гуманитарный коридор» в течение трех суток (с 16 по 18 марта 2020 г. включительно) с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко прокомментировал развитие ситуации с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика