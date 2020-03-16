«Гуманитарный коридор» через Литву в Беларусь будет открыт до 18 марта

Источник материала: Аргументы и факты

В связи с введением в Литовской Республике карантина с 16 марта запрещен въезд на территорию страны большинству иностранцев (за исключением грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в Литве, дипломатов), сообщает Посольство Беларуси в Литве.

Количество пограничных пунктов для пересечения государственной границы сокращено. На данный момент подтверждено действие в обычном режиме пропускных пунктов «Мядининкай - Каменный Лог», «Райгардас- Привалка».

Жителям зарубежных стран, в т.ч. гражданам Республики Беларусь, будет предоставлен «гуманитарный коридор» в течение трех суток (с 16 по 18 марта 2020 г. включительно) с возможностью пересечь территорию Литвы транзитом, чтобы вернуться в свои государства. С 0.00 часов 19 марта 2020 г. въезд на территорию Литвы будет запрещен.

Посольство Беларуси в Литве настоятельно рекомендует всем гражданам Республики Беларусь, желающим вернуться в Беларусь, сделать это в срок до 0.00 часов 19 марта 2020 г.

Посольство обращается с просьбой к гражданам Беларуси, находящимся в настоящий момент в Литовской Республике либо планирующим пересечь Литву транзитом, заранее рассчитать маршруты следования и позаботиться о заблаговременном приобретении билетов. А также следить за изменением ситуации с графиком движения транспорта, которым вы можете выехать из Литвы.

В сообщении подчеркивается, что авиакомпания «Белавиа» подтвердила возможность бронирования мест на рейсы по маршруту «Вильнюс-Минск» 16, 17, 19 и 20 марта 2020 г.

Граждан Республики Беларусь, планирующих выезжать из Литвы в период с 16 по 30 марта, убедительно просят зарегистрироваться, направив на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by с пометкой «Экстренный выезд» следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, предполагаемые даты и способ выезда.

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь в Посольство по указанным номерам телефонов для экстренной связи: +370 699 59 434, +370 695 41 778, +370 600 16 244.

При малейших признаках заболевания либо после контактов с вероятным носителем коронавируса убедительно рекомендуется обращаться в медицинские учреждения Литвы и по телефону горячей линии 1808.