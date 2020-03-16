В Слуцкой ЦРБ заработала «горячая линия» по вопросам о коронавирусе

Источник материала: Слуцк Город

В УЗ «Слуцкая ЦРБ» заработала «горячая линия» по информированию населения о мерах по предупреждению заноса и распространения короновирусной инфекции, сообщается на сайте учреждения.

Телефон «горячей линии» 7-15-08.

Кроме этого, для оказания консультативной помощи населению по медицинским вопросам функционирует в приемном отделении ЦРБ.



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