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В Слуцкой ЦРБ заработала «горячая линия» по вопросам о коронавирусе
16.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В УЗ «Слуцкая ЦРБ» заработала «горячая линия» по информированию населения о мерах по предупреждению заноса и распространения короновирусной инфекции, сообщается на сайте учреждения.
Телефон «горячей линии» 7-15-08.
Кроме этого, для оказания консультативной помощи населению по медицинским вопросам функционирует в приемном отделении ЦРБ.
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В УЗ «Слуцкая ЦРБ» заработала «горячая линия» по информированию населения о мерах по предупреждению заноса и распространения короновирусной инфекции, сообщается...
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