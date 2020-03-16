В Беларуси – 36 случаев заражения коронавирусом

Положительные тесты зафиксированы у пяти студентов БГУ, которых госпитализировали в пятницу, 13 марта. Всего в Беларуси – 36 случаев инфицирования.

Об этом сообщается на сайте Министерство здравоохранения 16 марта.

Повторные положительные тесты на COVID-19 получены у студентов БГУ. Однако у них нет никаких симптомов болезни.

Граждане прилетели из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы.

За выходные выявлено еще 4 случая заражения.

За последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов. Еще около 200 находятся в работе. Всего, с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тыс. тестов на COVID-19.