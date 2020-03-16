Вдова Олега Видова: «Он устал от лжи, от системы, от кинобюрократов»

Олег Видов прославился еще в 1960-е. Он играл главные роли в «Метели» Владимира Басова, «Обыкновенном чуде» Эраста Гарина, «Сказке о царе Салтане» Александра Птушко. Видов был одним из немногих советских актеров, кто часто работал за границей — он снимался в «Красной мантии», в «Битве на Неретве», в советско-итальянской исторической драме Сергея Бондарчука «Ватерлоо». Его небольшая роль в комедии «Джентльмены удачи» была весьма заметной, хотя в кадре он был совсем недолго. А настоящий успех пришел к нему после выхода «Всадника без головы» — экранизации романа Майна Рида, в котором Видов исполнил роль Мориса-мустангера.

В 1980-е годы Видов переехал сначала в Югославию, а затем фактически сбежал в Италию — и уехал в США. В Америке он женился в третий раз, на журналистке Джоан Борстин. Он работал в Голливуде, сыграл небольшие роли в «Дикой орхидее» Залмана Кинга, «Красной жаре». Скончался Видов в 2017 году в возрасте 73 лет.

Его вдова Джоан Борстен-Видов после смерти мужа вплотную занялась сохранением памяти о нем. Она издала сборник «И я найду свой путь», в который вошли стихи, написанные Видовым, подготовила к изданию его автобиографию, которую он не успел закончить, а также начала съемки документального фильма на основе этой автобиографии. Для завершения работы над фильмом, который планируется выпустить летом 2020 года, организован сбор средств на краудфандинговой платформе planeta.ru . Для тех, кто примет участие в этом сборе, предусмотрены различные подарки, а также возможность попасть в титры картины. "АиФ" поговорил с Джоан Борстен-Видов о фильме, истории его создания и о том, каким она запомнила Видова.





Фото: личный архив Джоан Борстен-Видов

Игорь Карев, "АиФ": Документальные фильмы об Олеге Видове уже транслировались на различных российских телеканалах. Чем отличается новый фильм об этом актере, чем он отличается от тех, что снимались ранее?

Джоан Борстен-Видов: Этот полнометражный документальный фильм основан на автобиографии Олега, которую он писал несколько лет, до самой своей смерти. Он писал эту книгу для своих поклонников, которые всегда, на протяжении пяти десятилетий, любили его. Олег их тоже любил. Он завещал мне завершить книгу, оставил записи, как это сделать, а также попросил опубликовать сборник стихов. Через семь месяцев после его ухода я заставила себя встать, собраться с силами и выполнить его просьбы. Сборник стихов был выпущен — при содействии Фонда Булата Окуджавы. А вот доделать автобиографию оказалось труднее. Например, для завершения полной автобиографии Олега требовалось опросить более семидесяти человек в десяти странах. Кроме того, я сама попыталась перевести его автобиографию на английский язык, но автоматический переводчик превратил великолепный язык Олега в настоящую «кашу».

— Кто вам в итоге помог с переводом?

— Я нашла Антонину Буис, которая переводила на английский Сергея Довлатова и Михаила Булгакова. Ей очень понравился текст книги, и она быстро перевела её, несмотря на занятость в других проектах. То, что написал Олег, оказалось настолько необычным и запоминающимся, что она выполнила перевод на одном дыхании.

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— На какой стадии сейчас работа над фильмом?

— Недавно была закончена первая версия монтажа, фактически черновик. Получилась история человека, рожденного с ангелом на плече. Впереди еще много работы, продолжительность картины нужно сократить до девяноста минут. А я пока заканчиваю автобиографию, которая, надеюсь, будет опубликована одновременно с выпуском фильма.

— Почему вы решили собирать деньги на завершение проекта через краудфандинг? Он оказался дороже, чем вы предполагали?

— Я собиралась полностью оплатить весь фильм самостоятельно. Но личных средств не хватило из-за расширения исходного замысла и ряда незапланированных съемок. Например, мы хотим снять первое выступление Олега перед публикой — он в четыре года спел «Калинку» в поезде.

— Что увидят зрители в фильме?

— Этот фильм о жизни Олега от рождения и до смерти в пригороде Лос-Анджелесе в 2017 году. Это честный взгляд на его брак с женщиной из окружения Брежнева, его отъезд в Белград, драматический побег из Югославии в Австрию и оттуда в Италию. Конечно, будет много подробностей о его жизни в Соединенных Штатах, где он заново «изобрел» себя.



Фото: личный архив Джоан Борстен-Видов

— В СССР Видов сделал завидную карьеру в кино. Зрители обожали его, его считали секс-символом, ему разрешалось играть главные роли в популярных фильмах. Как он воспринимал свой успех дома?

— Олег всегда говорил, что самый счастливый день в его жизни — это день, когда его приняли на актерское отделение ВГИКа. В принципе, он быстро прославился. Его обожали фанаты, а он, в свою очередь, обожал их. Его личный архив в нашем доме включает в себя бесчисленные фотографии со встреч с поклонниками, письма, которые они написали ему на протяжении многих лет, и альбомы с вырезками и фотографиями, посвященными их кумиру.



Фото: личный архив Джоан Борстен-Видов

— Известно, что сам Олег очень трепетно относился к поклонникам. В чем это проявлялось?

— Одно из первых интервью, которое он дал после прибытия в США, было для Радио Свобода. Он чувствовал, что необходимо объяснить своим поклонникам, почему он должен был оставить их. Он никогда не забывал о людях, которые его любили.

— В анонсе фильма говорится, что одна из его целей — донести до зрителей правду о Видове. Что подразумевается под правдой? Он встречал ложь о себе при жизни?

— Фильм и автобиография будут опровергать ряд скандальных историй, которые появились в русской желтой прессе в начала 90-х годов. Смаковали подробности его личной жизни, много выдумывали — например, о тайном романе между его второй женой Натальей Федотовой и Фиделем Кастро. Эти выдумки сильно повлияли на здоровье и благополучие Олега.



Фото: личный архив Джоан Борстен-Видов

— Почему он решил покинуть СССР в 80-х годах?

— Он устал. Устал от лжи, от системы, от тоталитарного режима, кинобюрократов, которые контролировали его судьбу как актера, которые положили на полку по идеологическим соображениям многие фильмы — «Мне двадцать лет» Марлена Хуцеева, «Комиссар» Александра Аскольдова, «Проверка на дорогах» Алексея Германа. Он не хотел жить в стране, где решения суда основывались не на законе, а на «телефонных звонках».



Фото: личный архив Джоан Борстен-Видов

— Известно, что советские киноактеры почти не достигли заметных успехов в США — из-за недостаточного знания языка, необычных методов работы на съемочной площадке и отсутствия связей. Видов, похоже, сумел войти в американское кино — в его фильмографии много ролей. Был ли он доволен своей работой в Америке?

— Не могу сказать, что было много работы для актеров из СССР, но Олег стал членом американской Гильдии киноактеров (SAG) в 1988 году и состоял в ней до самой смерти. Он достаточно зарабатывал — в отличие от девяноста процентов членов SAG, это позволяло обеспечить меня и его самой лучшей медицинской страховкой, что жизненно необходимо в Америке. Олег соглашался только на хорошо написанные роли, даже если они не были главными. Кроме того, Олег лицензировал права на сорок часов анимации киностудии «Союзмультфильм», снятой во времена СССР. В фильме мы покажем, что это было сделано для того, чтобы познакомить мир с советскими мультфильмами, которые были почти неизвестны за пределами Советского Союза. Это было отважным шагом с его стороны — он хотел в одиночку изменить восприятие России и русских. И это стало особой миссией в его жизни.



Фото: личный архив Джоан Борстен-Видов

— Как мэтры российской анимации относятся к этой истории?

— В фильме есть интервью с Юрием Норштейном и Федором Хитруком, они опровергают отвратительную историю о том, что Олег купил права на распространение советских мультфильмов с единственной целью личного обогащения. Также мы расскажем о проходившем в США суде, который полностью подтвердил правоту Олега Видова.

— Что Видов хотел еще сделать в кино, но не успел или не смог?

— Миллионы советских зрителей узнали актера Олега Видова после выхода в свет картины «Всадник без головы», экранизации романа Майна Рида. Это был фантастически успешный проект, и он сам очень любил роль благородного мустангера Мориса Джеральда. Я знаю, что Олег обсуждал возможное продолжение фильма с Павлом Финном (сценарист «Всадника без головы» — ред.). Увы, этой мечте не суждено было сбыться. Но мечта Олега поделиться своими тонкими, пронзительными стихами с русскими читателями сбылась, а вскоре будет опубликована и его автобиография. Я знаю, что он будет гордиться мной за создание документального фильма о нем, который вдохновит людей во всем мире до конца отстаивать то, во что они верят.





Фото: личный архив Джоан Борстен-Видов