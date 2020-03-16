Как и где правильно заготавливать древесные соки

Источник материала: Ивьевский край

С наступлением сезона заготовки древесных соков, в Лидскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира обращаются жители районов с вопросами как правильно и без нарушений природоохранного законодательства заготовить для собственных нужд кленового и берёзового соков. К сожалению, ещё многие любители древесных соков заготавливают их с нарушением правил заготовки. Для подсочки ещё не редко можно увидеть, как используются топоры, а ещё хуже бензомоторные пилы, что является грубым нарушением правил подсочки. Использование таких способов подсочки может порой привести к усыханию деревьев. Помните, что невыполнение ниже изложенных правил заготовки древесных соков является нарушением природоохранного законодательства, за которое можно быть подвергнутым административному взысканию. Для заготовки древесных соков в промышленных целях необходимо иметь лесной билет, а на заготовку сока для удовлетворения собственных нужд наличие лесного билета не требуется. При заготовке древесных соков, как в промышленных целях, так и для удовлетворения собственных нужд необходимо соблюдать следующие правила:

Заготовка древесных соков запрещается: в прибрежных полосах рек, озёр, водохранилищ и других водных объектов; в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий; в населённых пунктах; в дендрологических парках, ботанических садах; в местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, отнесённых в Красную книгу Республики Беларусь; в границах историко-культурных заповедников, мемориальных парков, археологических памятников; на территории санаториев, домов отдыха, курортов и учреждений здравоохранения; в местах массового отдыха населения.

Заготовка древесных соков клёна и берёзы осуществляется только в перестойных и спелых древостоях, предназначенных для рубок главного пользования, но не более чем за пять лет до их рубки. Заготовка должна производится способами, обеспечивающими сохранение технических качеств древесины. Для подсочки подбираются здоровые древостои I и II классов бонитета с полнотой не менее 0,4. В подсочку назначаются неповреждённые, с хорошо развитой кроной деревья, диаметром на высоте груди двадцать сантиметров и более.

В комлевой части отобранных в подсочку деревьев на высоте 35-50 сантиметров от корневой шейки намечают расположение и количество подсочных отверстий в зависимости от диаметра дерева: - при диаметре 20-26 сантиметров – одно отверстие; - при диаметре 27-34 сантиметра - два отверстия; - при диаметре 35-40 сантиметров - три отверстия; - при диаметре свыше 40 сантиметров – четыре отверстия.

Перед сверлением канала грубую кору снимают стругом или топором без повреждения луба.

Каналы сверлят буравом сразу после начала сокодвижения, определяемого уколом шила в ствол дерева. Каналы высверливаются с некоторым уклоном вниз для лучшего стока сока. Диаметр канала 1 сантиметр, глубина - 2-3 сантиметра без учёта толщины коры.

В подготовленное отверстие для стока сока вставляется желобок, изготовленный, из нержавеющей стали или из свежесрезанных побегов лещины, клёна или липы, длиной 12- 20 сантиметров. Под желобками должны быть установлены сокосборники (стеклянные или эмалированные ёмкости, полиэтиленовые мешки и тому подобное).

Во второй половине сезона подсочки следует деревянной лопаточкой удалять жировой гриб, который образуется у буровых каналов в виде белой или розовой пены.

В следующий сезон подсочки новое отверстие должно быть просверлено на расстоянии не менее двадцати сантиметров от старого отверстия.

Сок собирают по мере наполнения сокосборников, но не реже одного раза в сутки.

После окончания сезона подсочки желобки должны быть сняты, а отверстия закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой мазью, глиной с известью или живицей, содержащей 15- 20 процентов древесного угля, в целях предупреждения заболевания деревьев.

Информацию о местах, где разрешён сбор древесных соков необходимо получить в лесничестве или лесхозе, на территории которого Вы проживаете.

Уважаемые читатели любая информация о совершаемых, совершенных или предполагаемых для совершения нарушениях природоохранного законодательства очень важна для нас. Не оставайтесь равнодушными к варварскому отношению к окружающей нас природе. Просим Вас сообщать о нарушениях природоохранного законодательства в Лидскую МРИ по телефону 8-(0154)-62-38-12.

Заранее Вам благодарны!

С.А. Максименко, начальник Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.