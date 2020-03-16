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Лидеры «Большой семёрки» в формате видеоконференции обсудят борьбу с пандемией

16.03.2020 16:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Пока коронавирус закрывает двери и окна в Европу, лидеры стран «Большой семёрки» 16 марта запланировали встречу в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Лидеры «Большой семёрки» в формате видеоконференции обсудят борьбу с пандемией

Главы G7 обсудят глобальные совместные меры для борьбы с пандемией. Как анонсировал в своём твиттере Эммануэль Макрон речь пойдёт о координации усилий в выработке вакцины и работе над экономическими мерами.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Лидеры «Большой семёрки» в формате видеоконференции обсудят борьбу с пандемией

Прогнозы неутешительные. Еврокомиссия предрекает рецессию в ЕС из-за последствий пандемии. Экономические трудности, по мнению экспертов, могут быть сопоставимы с последствиями для Европы ипотечного кризиса в США в 2008 году. 

Люди в материале: Эммануэль Макрон

 
 
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Новости мира. Пока коронавирус закрывает двери и окна в Европу, лидеры стран «Большой семёрки» 16 марта запланировали встречу в формате видеоконференции, сообщили...
 
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