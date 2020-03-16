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В США первый доброволец получит экспериментальную вакцину против коронавируса

16.03.2020 15:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В США первый доброволец получит 16 марта экспериментальную дозу вакцины против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

В США первый доброволец получит экспериментальную вакцину против коронавируса

Всего в испытаниях в исследовательском центре Сиэтла согласились принять участие 45 волонтёров. Они получат разные дозы вакцины.

В США первый доброволец получит экспериментальную вакцину против коронавируса

Вероятность заражения исключена, цель выявить побочные эффекты. Хотя бы временную вакцину от коронавируса сейчас стремятся создать учёные по всему миру.

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В США первый доброволец получит экспериментальную вакцину против коронавируса

Накануне о получении антитела к коронавирусу заявили в Нидерландах. Медики полагают, что для полноценного внедрения потенциальной вакцины потребуется год-полтора.

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Новости мира. В США первый доброволец получит 16 марта экспериментальную дозу вакцины против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  «Если...
 
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