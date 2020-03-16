Мининформ вынес требование владельцу интернет-ресурса за фейк

Источник материала: Вороновская газета





Министерство информации вынесло требование владельцу интернет-ресурса vitebsk.biz за фейк.

Об этом сообщили БЕЛТА в ведомстве.

13 марта интернет-ресурс разместил публикацию «В Минске скончался генеральный директор СООО «Марко» Николай Васильевич Мартынов». Она содержала недостоверные сведения о смерти руководителя организации. По информации Министерства здравоохранения, в Беларуси не зафиксировано смертей от заболеваний, вызванных коронавирусом . «Поскольку общественное внимание привлечено к распространению вируса, публикация подобной информации нагнетает панику в обществе и вводит в заблуждение граждан относительно действий государства в борьбе с заболеванием. Кроме того, нарушается конституционное право граждан на получение полной и достоверной информации», — отметили в ведомстве.

Мининформ призывает журналистов и блогеров проверять достоверность полученных сведений и не распространять ложную информацию. «Борьба с коронавирусом — тот случай, когда единство позиций сфер здравоохранения и массовой информации исключительно важны, а ответственность прессы и социальных медиа перед обществом особенно велика», — добавили в Мининформе.

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