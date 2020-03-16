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Мининформ вынес требование владельцу интернет-ресурса за фейк
16.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство информации вынесло требование владельцу интернет-ресурса vitebsk.biz за фейк.
Об этом
13 марта интернет-ресурс разместил публикацию «В Минске скончался генеральный директор СООО «Марко» Николай Васильевич Мартынов». Она содержала недостоверные сведения о смерти руководителя организации. По информации Министерства здравоохранения, в Беларуси не зафиксировано смертей от заболеваний, вызванных
Мининформ призывает журналистов и блогеров проверять достоверность полученных сведений и не распространять ложную информацию. «Борьба с коронавирусом — тот случай, когда единство позиций сфер здравоохранения и массовой информации исключительно важны, а ответственность прессы и социальных медиа перед обществом особенно велика», — добавили в Мининформе.
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Министерство информации вынесло требование владельцу интернет-ресурса vitebsk.biz за фейк. Об этом сообщили БЕЛТА в ведомстве. 13 марта интернет-ресурс разместил...
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