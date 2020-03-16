В СМОЛЕВИЧАХ ПРОШЕЛ ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В спортивном зале Городского стадиона г. Смолевичи впервые прошел детский футбольный фестиваль «SMOLEVICHI CUP-2020». Организатором которого выступил футбольный клуб «Смолевичи».

В фестивале приняли участие футбольные клубы «Ирбис» (Минск), «Минск» (девочки), «Смолевичи-2012» и «Смолевичи-2013».

В зале было многолюдно – юные футболисты, их родители, друзья. Еще бы, воспитанники Смолевичской детской юношеской спортивной школы по футболу впервые стали участниками турнира. На протяжении нескольких часов здесь кипели нешуточные спортивные баталии.

Все участники соревнований показали яркий футбол, но победу в напряженной борьбе одержала команда футбольного клуба «Ирбис». Во время торжественного награждения все участники турнира получили медали. А девочкам из команды ФК «Минск» инициатор проведения турнира – тренер Роман Лазерко и его подопечные вручили тюльпаны.

Детский футбольный фестиваль «SMOLEVICHI CUP-2020» стал значимым событием в спортивной жизни Смолевичского района. Идейным вдохновителем его проведения выступил тренер-преподаватель детской юношеской спортивной школы по футболу Роман Лазерко:

– В этом году в детскую школу по футболу были набраны группы начальной подготовки – это ребята 2012-2013 г.р. Конечно, им выезжать на турниры в другие города пока рановато. Поэтому специально для них захотелось провести футбольный фестиваль. Эту идею поддержал и директор детской юношеской спортивной школы по футболу Александр Калиниченко. Было принято решение приурочить турнир к Международному женскому дню. Тем более, среди участников фестиваля была команда девочек.

Конечно, в будущем мы планируем провести ни один такой турнир. Хочется, чтобы как можно больше юных футболистов смогли прочувствовать атмосферу таких фестивалей, смогли поиграть в футбол, пообщаться.

Большое спасибо родителям, которые пришли поддержать своих детей. Благодаря их участию и ребятам, у нас получился большой футбольный праздник, который никого не оставил равнодушным.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото: пресс-центр ФК «Смолевичи».







