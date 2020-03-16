Шокирующий прогноз: эпидемия короновируса продлится до следующей весны

Британские медики ожидают распространения коронавируса в течение года.





Они признают, что Служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории находятся «под значительным давлением».





В связи с этим теперь только очень тяжело больные, которые уже находятся в больнице, и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.



