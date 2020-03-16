Почувствуйте разницу: в Казахстане введен режим ЧП - там 10 заболевших коронавирусом

Как сообщил Ахметшарип, это девушка 1986 года рождения прилетела в Казахстан 15 марта рейсом Стамбул – Алматы.





Таким образом, число зараженных на территории Казахстана составляет 10 человек: 8 в Алматы и 2 – в столице.





Тем не менее, сегодня утром в этой стране был объявлен режим чрезвычайного положения в стране из-за опасности распространения коронавируса.

заявил президент Казахстана, обосновывая введение режима ЧП. «Объявленная Всемирной организацией пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб. Поэтому мной подписан указ о введении чрезвычайного положения на территории нашей страны. Он действует с 8 часов утра 16 марта и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено», -президент Казахстана, обосновывая введение режима ЧП.





в Беларуси уже 36 заболевших , однако Лукашенко считает, что повода для паники нет. Тем временем, однако















