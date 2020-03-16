Зеленский предложил остановить работу Киевского метрополитена, а ЕС - запретить въезд иностранцам

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Зеленский опубликовал новое обращение к украинскому народу в связи с эпидемией коронавируса .





С 17 марта в Киеве останавливает свою работу столичный метрополитен — Зеленский

Зеленский призвал Правительство Украины запретить междугороднее сообщение

Зеленский предлагает с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и развлечений на Украине

Зеленский просит минфин провести переговоры с МВФ и другими партерами для получения финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса

Зеленский потребовал от правительства ввести со вторника режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях

Органы госвласти, правоохранители и медучреждения на Украине продолжат работу в обычном режиме, будут работать банки, АЗС и магазины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал всем гражданам оставаться дома и выходить на улицу только для покупки еды и лекарств

Евросоюз планирует ввести запрет на поездки на свою территорию для иностранцев во всех случаях, кроме неотложных. Соответствующие меры предложила президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Лейен. Первоначально ограничения будут введены на 30 дней, позже этот срок может быть продлен.

Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники. С середины марта многие страны ЕС ограничивают или полностью запрещают пересечение своих границ на национальном уровне.

Предлагаемое решение об ограничении на въезд в ЕС не касается тех, у кого есть право на длительное пребывание в ЕС, членов семей и дипломатов - Еврокомиссия

Эстония приостанавливает выдачу шенгенских виз из-за коронавируса

В Финляндии вводится чрезвычайное положение, заявила премьер-министр Санна Марин. Начиная со среды, будут закрыты школы. Общественные собрания ограничены до десяти человек. Дошкольное образование и детские сады продолжат работу. Правительство готовится также к закрытию границ.

Кафе и рестораны в Москве закрывать не будут - власти

Трёхнедельные школьные каникулы объявят в Подмосковье с 23 марта из-за распространения коронавируса — губернатор

Эстония приостанавливает выдачу шенгенских виз из-за коронавируса

Малайзия закрывает границы и ограничивает передвижение по стране.

Правительство решило ограничить все передвижения по стране с 18 по 31 Марта. Иностранным туристам не разрешается въезжать в страну, а малайцам запрещено выезжать за границу.

Будут приостановлены все публичные собрания, включая религиозные, спортивные, социальные и культурные мероприятия. Работают только супермаркеты, продуктовые рынки и магазины, а также организации которые связаны с оказанием не отложной помощи населению.

278 новых случаев инфицирования COVID-2019 в Нидерландах. Общее число зараженных достигло 1413 человек.

799 новых случая заражения COVID-2019 в Германии. Общее число зараженных достигло 6612 человек.

Десятый случай COVID-2019 в Казахстане. Девушка 1986 года рождения с рейса Стамбул-Алма-Ата

Еще два случая COVID-2019 в Узбекистане. 8 в сумме.

1203 новых случая инфицирования COVID-2019 в Испании. Общее число зараженных достигло 9191 человек, 15 новых случаев смерти, 309 в сумме.

Во Львове госпитализированы четыре человека с подозрением на COVID-19. Все госпитализированы приехали из-за границы и имеют симптомы респираторного заболевания. Мэр Львова Андрей Садовый опроверг слухи, которые распространялись в интернете, о том, что во Львове якобы зафиксированы случаи COVID-19. Садовый попросил львовян не распространять непроверенную информацию, а прислушиваться только к официальным и проверенных источников.