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Пилотный проект на ОАО «ДЭМЗ» продолжается

17.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Здоровье населения в рамках устойчивого развития признается важнейшим элементом национального богатства и отражение этого мы видим в Целях устойчивого развития, к реализации которых наша страна присоединилась в 2015 году.

Именно поэтому вопросы здоровья и создания благоприятных условий для жизнедеятельности занимают центральное место среди 17 Целей устойчивого развития и обозначены в Цели №3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

В современных демографических условиях вопрос сохранения и укрепления здоровья населения является самым актуальным. На решение именно этой задачи направлена профилактическая работа, цель которой – показать гражданам, что от их образа жизни и привычек зависит здоровье, сформировать в общественном сознании мотивацию и приверженность к здоровому образу жизни. Именно профилактика становится ключевым моментом в работе по предупреждению развития неинфекционных заболеваний.

В текущем году на ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод» реализуется пилотный проект по профилактике неинфекционных заболеваний, выявлению и коррекции факторов риска, контроля уровня артериального давления, уровня сахара крови.

12.03.2020 года были проведены беседы с руководством и работниками предприятия о целях и задачах проводимого проекта, о запланированных мероприятиях. Проведено анкетирование участников проекта с целью выявления поведенческих факторов риска, начального уровня знаний по вопросам формирования здорового образа жизни. Среди участников были распространены информационно-образовательные материалы, организована трансляция роликов социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни по локальной сети предприятия.




 
 
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Здоровье населения в рамках устойчивого развития признается важнейшим элементом национального богатства и отражение этого мы видим в Целях...
 
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