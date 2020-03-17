Пилотный проект на ОАО «ДЭМЗ» продолжается

Источник материала: Новости Дзержинска

Здоровье населения в рамках устойчивого развития признается важнейшим элементом национального богатства и отражение этого мы видим в Целях устойчивого развития, к реализации которых наша страна присоединилась в 2015 году.

Именно поэтому вопросы здоровья и создания благоприятных условий для жизнедеятельности занимают центральное место среди 17 Целей устойчивого развития и обозначены в Цели №3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

В современных демографических условиях вопрос сохранения и укрепления здоровья населения является самым актуальным. На решение именно этой задачи направлена профилактическая работа, цель которой – показать гражданам, что от их образа жизни и привычек зависит здоровье, сформировать в общественном сознании мотивацию и приверженность к здоровому образу жизни. Именно профилактика становится ключевым моментом в работе по предупреждению развития неинфекционных заболеваний.

В текущем году на ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод» реализуется пилотный проект по профилактике неинфекционных заболеваний, выявлению и коррекции факторов риска, контроля уровня артериального давления, уровня сахара крови.

12.03.2020 года были проведены беседы с руководством и работниками предприятия о целях и задачах проводимого проекта, о запланированных мероприятиях. Проведено анкетирование участников проекта с целью выявления поведенческих факторов риска, начального уровня знаний по вопросам формирования здорового образа жизни. Среди участников были распространены информационно-образовательные материалы, организована трансляция роликов социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни по локальной сети предприятия.











