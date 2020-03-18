«Ты что, больной?» Истории тех, кому противен алкоголь

Источник материала: Tut.by

45-летний Андрей Акинфин работает системным администратором. Дома у него уже больше пяти лет стоит бутылка водки: ее содержимое используется только для компрессов. GO.TUT.BY рассказывает истории белорусов, которые за всю жизнь выпили не больше рюмки.

«Стою на гвоздях по 15 минут в день»



Фото: из личного архива

Андрей Акинфин вспоминает, как состоялось его знакомство с алкоголем: мальчишкой попробовал рюмку самогонки, но ничего особенного не почувствовал. Плохой пример из семьи — выпить любили некоторые родственники — еще больше убедил в том, что спиртного в жизни быть не должно.

— Я, может, и представляю, что люди чувствуют, выпивая, но мне это состояние неинтересно. С 16 лет мне часто говорили: «Давай попробуем». Спрашивали: «Ты что, больной?». Сразу я нервничал, потом все поняли, что мне предлагать бесполезно. А со временем в моем окружении почти все перестали пить.

Обычно Андрей на вопросы об алкоголе отвечает в шутку, что если не пил всю жизнь, то не стоит и начинать. И в его жизни не было таких случаев, когда возникала бы острая необходимость выпивать за компанию.

— У меня много аргументов для тех, кто пробует меня переубедить. И вопрос не в том, что я себе запрещаю алкоголь — просто выбираю не пить.



Фото: из личного архива

У мужчины есть необычное увлечение — он стоит на гвоздях. Заниматься такой «гимнастикой» начал больше двух лет назад, после того, как попробовал на минском эко-фестивале. В среднем на гвоздях Андрей стоит 15 минут в день: для поддержания себя в тонусе. На специальной доске делает дыхательные гимнастики и разные упражнения. Личный рекорд — два часа.

Андрей многодетный отец. Говорит, что на домашних праздниках в его семье алкоголя не бывает. На воспитание детей такой пример хорошо влияет.

— Старшему сыну (ему 16 лет) делали компресс: было видно, что у него к запаху алкоголя отвращение. И это не может не радовать.

«Каждая незнакомая компания зовет бухать»



Фото: из личного архива

26-летний Владислав Богданов работает помощником машиниста тепловоза. В свободное время витеблянин изучает программирование, дизайн и фотосъемку. Подростком он решил для себя, что с алкоголем не подружится.

— Пива больше двух глотков не могу пить — неприятно на вкус, вино тоже не понравилось — вишневый сок куда вкуснее, — говорит Влад. — В крепких напитках не вижу смысла, да и это же вредно.

В 16 лет парень увлекся паркуром, и это тоже повлияло на его решение не связываться с выпивкой — в компании царила идеология здорового образа жизни. Но каждая новая компания — по работе, на учебе — всегда зовет «бухать». К этому Владислав привык. Уговоры поначалу у всех одинаковые: «Ты с нами не пьешь, не вливаешься в коллектив, нас не уважаешь», — но потом это проходит.

— Хотя были ребята, которым так и не удалось объяснить, что склонять меня к распитию бесполезно. На курсах повышения квалификации в Гомеле сокурсники не прекращали предлагать выпить. У подвыпивших даже были разговоры, что меня свяжут и напоят, но до этого не дошло.



Фото: из личного архива

С компаниями, у которых спиртное самоцель, Владислав старается не связываться — от них ничего хорошего не возьмешь. А к тем, кто выпивает под настольные или компьютерные игры, — относится спокойно. Хотя витеблянин признается, что в подростковом возрасте перегибал палку.

— Был юношеский максимализм: я стучал кулаком по столу и говорил, что не переношу пьющих. И что девушка у меня будет непьющая и некурящая. Сейчас ко всему отношусь спокойнее. Но по-прежнему не люблю людей, которым для раскрепощения необходимо выпить. Для меня такое неприемлемо. Да и выглядит глупо, когда взрослые люди за себя не отвечают.

— А девушку, как хотелось, удалось найти?

— Девушка действительно совсем не пьет и не курит. Но думаю, мне просто повезло, — улыбается парень.

«Шампанское в детстве не наливали»



Фото: из личного архива

21-летний Алексей Ликий работает осветителем на съемочной площадке. По образованию минчанин программист, но эта работа была ему не по душе, поэтому он решил развиваться в киноиндустрии.

По отношению к алкоголю у Леши принципиальная позиция с детства: в семье было строгое отношение к выпивке.

— Родители ни мне, ни сестре шампанское в детстве не наливали, как это принято делать в некоторых семьях, «чтобы дети знакомились с алкоголем дома, а не где-то в компаниях». Мама рассказывала, что в 6 лет я перепутал водку с водой — и это было единственное мое «употребление», — шутит минчанин.

Парню неприятен ни аромат спиртного, ни то состояние, в которое при его злоупотреблении впадают люди. Да и не случайно, рассуждает Леша, алкоголь постоянно чем-то занюхивают и закусывают.

— Знаю, что, когда не пью, чувствую себя в компании не хуже, чем остальные. Главное не количество выпитого, а атмосфера. Кстати, мой отказ от алкоголя повлиял и на нескольких друзей, которые перестали пить даже по праздникам.



Фото: из личного архива

На пьющих Леша реагирует нейтрально, а вот в свой адрес слышал совершенно разное — называли и душевнобольным, и дураком.

— Люди относятся по-разному. Когда идешь в клуб — все ожидают, что ты составишь компанию в выпивке. Но я прихожу потанцевать, и хорошо себя чувствую без спиртного — мне расслабляться не нужно. Некоторые настоятельно советуют «запивать» стрессы. Кто-то даже предлагает купить дорогой виски или коньяк просто так, из интереса на меня посмотреть.

Но парня не привлекает даже рабочая традиция: в конце съемочного проекта бывает так называемая «шапка» — накрытый стол и празднование. Леша говорит, что всегда остается в ряду тех, кто может быть за рулем.

— Да и в профессии важно не пить, ведь с теми, кто делает это регулярно, сложнее работать. А если ты гарант адекватности, то это будет положительно влиять на отношение в коллективе.

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