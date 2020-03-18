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Белорусы выступают за независимость и мало путешествуют
18.03.2020 13:18 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Общим делом стало отслеживать колебания в геополитических ориентациях белорусов: кто за ЕС, а кто за Россию.
Если копнуть глубже – это искусственный выбор, люди не хотят его делать и предпочитают независимость. При этом белорусы мало путешествуют, а две трети наших сограждан не владеют иностранными языками.
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Основные выводы:
Мы белорусы, нейтральные люди
Опрос Pact стал очередным доказательством того, что белорусы предпочитают интеграцию с Россией до тех пор, пока им предлагают только одну альтернативу – членство в ЕС. Если же разбавить меню вариантов более нейтральными путями развития, то большинство выбирает именно их.
Склонность белорусов к нейтралитету – не новый феномен, социологи фиксируют его уже как минимум 10 лет. В
Важно сделать оговорку, что опрос Pact проводился в августе 2019 года. И если в таких темах, как гражданское участие, отношение к НГО или медиапотребление, серьезные изменения показателей за полгода маловероятны, то геополитические ориентации белорусов намного более волатильны.
Так, опрос BAWв декабре 2019 года
По данным августовского опроса Pact, к сожалению, нельзя оценить актуальное состояние внешнеполитических предпочтений белорусов. Но мы можем посмотреть глубже и увидеть демографический разрез.
В частности, симпатии к интеграции с Россией растут с возрастом.
Аналогично, с возрастом падает ориентация на Евросоюз. На три проевропейских молодых человека приходится один пророссийский. А среди пенсионеров – сторонников союза с Россией в пять раз больше сторонников евроинтеграции.
Интересно, но группа сторонников независимого пути страны тоже слегка растет с возрастом. Среди самой молодой группы респондентов таких 37,5%, а среди самой возрастной – больше половины.
Гендерные различия не настолько заметны, но все равно присутствуют. Женщины на 8% чаще выбирают “серединный” путь независимой Беларуси. Мужчины скорее предпочитают интеграцию – их на 5% больше среди сторонников союза с РФ и на 7% больше среди сторонников вступления в Евросоюз.
Друзья и угрозы
Респондентов также попросили назвать самые дружественные по отношению к Беларуси страны. И здесь, несмотря на неоднозначное отношение к союзу с Россией, она – в абсолютных лидерах. Топ-5 друзей Беларуси выглядит так:
Уровень ошибки выборки преодолели еще три страны – Литва (9%), Венесуэла (7%) и Грузия (4,5%).
Все достаточно закономерно: Россия и Украина – два самых культурно близких белорусам народа. Но геополитические траектории Минска и Киева разошлись, а на повышение дружественного восприятия России работает то, что белорусы все еще видят в ней союзника. Высокое место Китая – заслуга белорусских государственных СМИ и властей, которые выстраивают исключительно позитивный образ этой страны в глазах аудитории.
А вот актуальные внешние риски белорусы,в первую очередь, связывают с глобальными угрозами, вроде мировых кризисов и терроризма. В рейтинге опасений белорусов в 2019 году ни один из региональных рисков не превысил планку в 20%. В лидерах – глобальный экономический кризис. Именно к нему апеллировали власти, объясняя кризисы внутри Беларуси в 2009, 2011 и 2015-2016 годах. Очевидно, в головах многих людей отложилась эта логическая цепочка: если кризис в мире, скоро будут проблемы и у нас.
С 2018 года белорусы стали меньше бояться как мирового экономического кризиса и торговых войн, так и международного терроризма с незаконной миграцией. Вероятно, тональность СМИ на эти темы за год стала менее алармистской. Риски, исходящие от России, волнуют меньшинство белорусов. Даже потенциальная военная агрессия НАТО беспокоит в два раза больше людей (14%), чем аналогичные действия со стороны России.
Ожидаемо, страхи по поводу НАТО растут с возрастом: чем старше респонденты, тем больше они смотрят телевизор,и тем актуальнее для них советское восприятие мира, где внешняя угроза всегда исходила от «агрессивного блока НАТО». Разница между молодежью и пенсионерами тут почти двукратная.
Риски же экономического, информационного и военного давления со стороны России с возрастом воспринимаются все меньше. И тут очевидной причиной является разница в медиапотреблении – пожилые люди, в основном, получают новости с телевидения, в том числе, российского, а молодежь – из интернета.
Нация домоседов
Серьезными барьерами на пути понимания внешнего мира для белорусов остается незнание языков и редкий контакт с остальным миром.
28% белорусов знают один язык (кроме русского и белорусского), 6% - два языка и лишь 1,5% сказали, что знают три и более иностранных языка.
Процент тех, кто вообще не владеет иностранными языками,растет с возрастом. Но даже среди самого молодого поколения почти 44% «не могут понимать и изъясняться» хотя бы на одном иностранном языке. Учитывая, что практически все молодые люди совсем недавно учили иностранный язык в школе, эта цифра – печальный диагноз белорусской системе образования.
Вторая проблема – большинство наших соотечественников либо вообще не выезжают за границу, либо делают это реже одного раза в год (эти варианты на диаграмме отмечены цифровыми значениями).
Самое очевидное объяснение – низкие доходы, которые приходится тратить на более актуальные нужды, чем путешествия. Эта гипотеза подтверждается тем, что со времени прошлого опроса Pact (август 2018 года) доля «невыезжающих» снизилась на 6-8% в четырех из пяти целевых групп. И в это же время средняя зарплата белорусов, по данным Белстата, выросла с $484 до $544.
С ростом интенсивности путешествий общество начинает больше ценить эту возможность. Так, число респондентов, для которых «очень важно» иметь возможность путешествовать за пределы Беларуси, выросло с 46% в 2018 году до 53% в 2019-м. А доля тех, кому это«совсем не важно», за это же время уменьшилась с 22% до 17%.
Возрастная структура белорусского «пула туристов» предсказуема – чем старше группа респондентов, тем больше в ней «невыезжающих» и тем меньше в ней ценят возможность выехать за пределы страны. Например, «очень важно» иметь такую возможность для 74% молодых людей (18-29 лет) и лишь для 15% людей пенсионного возраста.
Гендерная разница не такая заметная, но она есть. Женщины и мужчины в Беларуси примерно одинаково ценят возможность выезжать. Но среди мужчин на 12% больше тех, кто выезжает за рубеж в командировки, и на 4% больше отдыхающих за рубежом.
Национальный опрос проводился компанией MIA Research по заказу Pact при финансовой поддержке USAID. Опрос проводился в форме индивидуального анкетного интервью по месту жительства респондентов в соответствии со всеми критериями репрезентативности. Опрошено 1507 человек, допустимая ошибка выборки – 3%.
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Общим делом стало отслеживать колебания в геополитических ориентациях белорусов: кто за ЕС, а кто за Россию.
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