Белорусы выступают за независимость и мало путешествуют

Источник материала: Ежедневник

Общим делом стало отслеживать колебания в геополитических ориентациях белорусов: кто за ЕС, а кто за Россию.

Если копнуть глубже – это искусственный выбор, люди не хотят его делать и предпочитают независимость. При этом белорусы мало путешествуют, а две трети наших сограждан не владеют иностранными языками.

Этот текст Thinktanks.by продолжает серию аналитических записок по итогам национального репрезентативного опроса Pact об отношении белорусов к реформам, социальному контракту, внешней политике, гендерной проблематике, гражданскому обществу, медиа и роли государства. Опрос проводился в августе-сентябре 2019 года.

Основные выводы:

Большинство белорусов не хочет выбирать между Россией и Евросоюзом и поддерживает независимый путь развития страны.

Россия лидирует в рейтинге дружественных стран, за ней следуют Украина, Китай, Казахстан и Польша.

В рейтинге внешних рисков на первые места выходят глобальные проблемы и угрозы, а не то, что происходит у белорусов под боком.

Большинство белорусов выезжает за пределы страны реже, чем раз в год. С ростом доходов люди начинают путешествовать чаще и ценить эту возможностьбольше.

Мы белорусы, нейтральные люди

Опрос Pact стал очередным доказательством того, что белорусы предпочитают интеграцию с Россией до тех пор, пока им предлагают только одну альтернативу – членство в ЕС. Если же разбавить меню вариантов более нейтральными путями развития, то большинство выбирает именно их.





Склонность белорусов к нейтралитету – не новый феномен, социологи фиксируют его уже как минимум 10 лет. В опросах BISS с 2010 по 2015 г оды респондентам, кроме союза с РФ и ЕС, давали возможность выбрать варианты “в союзе с Россией и ЕС одновременно” и “в независимой Беларуси, не входящей в союзы”. Эти сценарии могут быть утопичными в реальности, но так или иначе два нейтральных варианта в сумме всегда выбирало большинство опрошенных – от 49% до 57%.

Важно сделать оговорку, что опрос Pact проводился в августе 2019 года. И если в таких темах, как гражданское участие, отношение к НГО или медиапотребление, серьезные изменения показателей за полгода маловероятны, то геополитические ориентации белорусов намного более волатильны.

Так, опрос BAWв декабре 2019 года показал , что в жестком вопросе «или – или» за последние пять месяцев прошлого года произошел обвал пророссийских настроений (с 55% до 40%) и рост проевропейских (с 24% до 32%). Очевидно, что причины этих флуктуаций – в конфликте Минска и Москвы и сопровождающем его информационном фоне.

По данным августовского опроса Pact, к сожалению, нельзя оценить актуальное состояние внешнеполитических предпочтений белорусов. Но мы можем посмотреть глубже и увидеть демографический разрез.

В частности, симпатии к интеграции с Россией растут с возрастом.

Среди молодежи (18-29 лет) почти в три раза меньше сторонников России, чем среди людей старше 45 лет.

Аналогично, с возрастом падает ориентация на Евросоюз. На три проевропейских молодых человека приходится один пророссийский. А среди пенсионеров – сторонников союза с Россией в пять раз больше сторонников евроинтеграции.

Интересно, но группа сторонников независимого пути страны тоже слегка растет с возрастом. Среди самой молодой группы респондентов таких 37,5%, а среди самой возрастной – больше половины.

Гендерные различия не настолько заметны, но все равно присутствуют. Женщины на 8% чаще выбирают “серединный” путь независимой Беларуси. Мужчины скорее предпочитают интеграцию – их на 5% больше среди сторонников союза с РФ и на 7% больше среди сторонников вступления в Евросоюз.

Друзья и угрозы

Респондентов также попросили назвать самые дружественные по отношению к Беларуси страны. И здесь, несмотря на неоднозначное отношение к союзу с Россией, она – в абсолютных лидерах. Топ-5 друзей Беларуси выглядит так:

Россия - 80% Украина - 45% Китай - 40% Казахстан - 26% Польша - 19%

Уровень ошибки выборки преодолели еще три страны – Литва (9%), Венесуэла (7%) и Грузия (4,5%).

Все достаточно закономерно: Россия и Украина – два самых культурно близких белорусам народа. Но геополитические траектории Минска и Киева разошлись, а на повышение дружественного восприятия России работает то, что белорусы все еще видят в ней союзника. Высокое место Китая – заслуга белорусских государственных СМИ и властей, которые выстраивают исключительно позитивный образ этой страны в глазах аудитории.

А вот актуальные внешние риски белорусы,в первую очередь, связывают с глобальными угрозами, вроде мировых кризисов и терроризма. В рейтинге опасений белорусов в 2019 году ни один из региональных рисков не превысил планку в 20%. В лидерах – глобальный экономический кризис. Именно к нему апеллировали власти, объясняя кризисы внутри Беларуси в 2009, 2011 и 2015-2016 годах. Очевидно, в головах многих людей отложилась эта логическая цепочка: если кризис в мире, скоро будут проблемы и у нас.





С 2018 года белорусы стали меньше бояться как мирового экономического кризиса и торговых войн, так и международного терроризма с незаконной миграцией. Вероятно, тональность СМИ на эти темы за год стала менее алармистской. Риски, исходящие от России, волнуют меньшинство белорусов. Даже потенциальная военная агрессия НАТО беспокоит в два раза больше людей (14%), чем аналогичные действия со стороны России.

Ожидаемо, страхи по поводу НАТО растут с возрастом: чем старше респонденты, тем больше они смотрят телевизор,и тем актуальнее для них советское восприятие мира, где внешняя угроза всегда исходила от «агрессивного блока НАТО». Разница между молодежью и пенсионерами тут почти двукратная.

Риски же экономического, информационного и военного давления со стороны России с возрастом воспринимаются все меньше. И тут очевидной причиной является разница в медиапотреблении – пожилые люди, в основном, получают новости с телевидения, в том числе, российского, а молодежь – из интернета.

Нация домоседов

Серьезными барьерами на пути понимания внешнего мира для белорусов остается незнание языков и редкий контакт с остальным миром.

Почти 63% белорусов не знают иностранных языков, кроме русского и белорусского.

28% белорусов знают один язык (кроме русского и белорусского), 6% - два языка и лишь 1,5% сказали, что знают три и более иностранных языка.

Процент тех, кто вообще не владеет иностранными языками,растет с возрастом. Но даже среди самого молодого поколения почти 44% «не могут понимать и изъясняться» хотя бы на одном иностранном языке. Учитывая, что практически все молодые люди совсем недавно учили иностранный язык в школе, эта цифра – печальный диагноз белорусской системе образования.

Вторая проблема – большинство наших соотечественников либо вообще не выезжают за границу, либо делают это реже одного раза в год (эти варианты на диаграмме отмечены цифровыми значениями).





Самое очевидное объяснение – низкие доходы, которые приходится тратить на более актуальные нужды, чем путешествия. Эта гипотеза подтверждается тем, что со времени прошлого опроса Pact (август 2018 года) доля «невыезжающих» снизилась на 6-8% в четырех из пяти целевых групп. И в это же время средняя зарплата белорусов, по данным Белстата, выросла с $484 до $544.

С ростом интенсивности путешествий общество начинает больше ценить эту возможность. Так, число респондентов, для которых «очень важно» иметь возможность путешествовать за пределы Беларуси, выросло с 46% в 2018 году до 53% в 2019-м. А доля тех, кому это«совсем не важно», за это же время уменьшилась с 22% до 17%.

Возрастная структура белорусского «пула туристов» предсказуема – чем старше группа респондентов, тем больше в ней «невыезжающих» и тем меньше в ней ценят возможность выехать за пределы страны. Например, «очень важно» иметь такую возможность для 74% молодых людей (18-29 лет) и лишь для 15% людей пенсионного возраста.

Гендерная разница не такая заметная, но она есть. Женщины и мужчины в Беларуси примерно одинаково ценят возможность выезжать. Но среди мужчин на 12% больше тех, кто выезжает за рубеж в командировки, и на 4% больше отдыхающих за рубежом.

Национальный опрос проводился компанией MIA Research по заказу Pact при финансовой поддержке USAID. Опрос проводился в форме индивидуального анкетного интервью по месту жительства респондентов в соответствии со всеми критериями репрезентативности. Опрошено 1507 человек, допустимая ошибка выборки – 3%.