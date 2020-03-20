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Главные альбомы N.R.M. появились на цифровых площадках (да, впервые!)

20.03.2020 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на цифровых музыкальных площадках впервые появились все альбомы группы N.R.M., созданные классическим составом коллектива в 1995—2007 годах.


N.R.M. в 2000 году. Фото: Сергей Кожемякин

Лявон Вольский в своем Facebook написал, что теперь можно официально и удобно послушать «наследие группы» на цифровых площадках.

— Для меня это событие еще и повод посмотреть, насколько этот старый (если не сказать «древний») материал востребован у нынешней аудитории. Будет ли она активно стримить эти записи или нет? Любопытнейший тест.

Пит Павлов, Юрась Левков и Алезис Демидович отметили, что для современных групп попадание на цифровые музыкальные платформы — это нормальный и простой шаг, а вот для классических записей N.R.M. событие можно назвать «историческим».

— Можно вспомнить, что когда-то именно у N.R.M. появился первый белорусский музыкальный сайт. А на нем была гостевая книга — прообраз современных соцсетей. Вообще, много чего можно вспомнить, слушая эти записи. Приятных воспоминаний!

Единая ссылка на все альбомы классического состава N.R.M. и сборник «Справаздача 1994−2004» (список площадок будет дополняться)  тут.

Дмитрий Безкоровайный, руководитель лейбла MediaCube Music, ответственного за переиздание, говорит, что песни N.R.M. знают миллионы белорусов. Он называет эти треки живой историей белорусской музыки.

— Процесс переговоров и технической подготовки релиза занял около трех месяцев. Мы признательны всем сторонам за то, что этот проект осуществился, — говорит он.

Легендарная белорусская рок-группа была основана в 1994 году на базе распавшейся группы «Мроя» Лявоном Вольским (вокал, гитара), Питом Павловым (гитара), Юрием Левковым (бас-гитара), Алезисом Демидовичем (барабаны).

Первую серьезную популярность N.R.M. принесли альбомы «Одзірыдзідзіна» (1996) и «Пашпарт грамадзяніна N.R.M.» (1998). А статус одной из главных белорусских групп всех времен — альбомы «Тры чарапахі» (2000) и «Дом культуры» (2002).

В этом составе музыканты создали в общей сложности шесть студийных альбомов, которые никогда не присутствовали на цифровых площадках, поскольку в 2010 году пути Лявона Вольского и остальных участников разошлись.

В 2019 году сервис «Яндекс Музыка» проводил в Беларуси опрос на тему того, каких артистов больше всего не хватает пользователям. N.R.M. тогда вошли в топ-5 вместе с Rammstein, Metallica, Tool и King Crimson. Теперь на сервисе появился последний недостающий артист из этой пятерки.

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Сегодня на цифровых музыкальных площадках впервые появились все альбомы группы N.R.M., созданные классическим составом коллектива в 1995-2007 годах.
 
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