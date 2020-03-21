Лукашенко: Россия полностью пошла на наши предложения по нефти

Источник материала: KYKY

Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, пишет БелТА.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?», – спросил Лукашенко. На его вопрос ответил руководитель Администрации Президента Игорь Сергеенко – он подтвердил согласие российской стороны с предложениями Беларуси.

Вопрос о нефти подняли на совещании по «вопросам закупки нефти, загрузки белорусских НПЗ, а также обеспечения внутреннего спроса и экспортных поставок нефтепродуктов», которое прямо сейчас идет во Дворце Независимости.

С Лукашенко обсуждают вопросы: премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Юрий Назаров, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, Председатель КГК Леонид Анфимов, председатель КГБ Валерий Вакульчик, глава МИД Владимир Макей, а также председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.