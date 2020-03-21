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Лукашенко: Россия полностью пошла на наши предложения по нефти
Источник материала: KYKY>
Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти,
«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?», – спросил Лукашенко. На его вопрос ответил руководитель Администрации Президента Игорь Сергеенко – он подтвердил согласие российской стороны с предложениями Беларуси.
Вопрос о нефти подняли на совещании по «вопросам закупки нефти, загрузки белорусских НПЗ, а также обеспечения внутреннего спроса и экспортных поставок нефтепродуктов», которое прямо сейчас идет во Дворце Независимости.
С Лукашенко обсуждают вопросы: премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Юрий Назаров, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, Председатель КГК Леонид Анфимов, председатель КГБ Валерий Вакульчик, глава МИД Владимир Макей, а также председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.
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Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, пишет БелТА. «Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения...
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