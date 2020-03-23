Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы. Об этом сегодня журналистам в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, передает корреспондент БЕЛТА.





МНС рассматривает возможность предоставления налоговых каникул. "Такое поручение дано премьер-министром. Совместно с заинтересованными, в первую очередь с Минфином, отраслевыми министерствами, оно будет рассмотрено, и будет принято решение", - проинформировал Сергей Наливайко.

Он уточнил, что речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов. "Пока детализации нет. Все эти вопросы находятся в проработке. Думаю, до конца месяца решение должно быть принято", - полагает министр.

В свою очередь заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц прокомментировал возможность предоставления кредитных каникул предприятиям. Пакет мер предусматривает временные послабления для банков с точки зрения требований по управлению рисками. "Это нужно как раз для того, чтобы они могли, учитывая объективные обстоятельства, подходить к предприятиям, их задолженности более гибко в зависимости от обстоятельств, ситуации", - пояснил зампред правления Нацбанка.

Что касается кредитных каникул для физических лиц, то регулятор рекомендовал коммерческим банкам применять индивидуальный подход в каждом случае. "Если у граждан действительно будут заслуживающие внимания обстоятельства, связанные с неоплачиваемыми отпусками, потерей работы в связи с известными обстоятельствами, то рекомендовано подходить гибко с точки зрения рассрочки по времени уплаты процентов и основного долга", - сказал он.

В Нацбанке не ожидают, что у белорусов будут расти долги по кредитам. "Не думаю, что это будет носить массовый характер. Тем более что мы оцениваем эти последствия как не слишком долгосрочные. С учетом рекомендованного механизма, то есть предоставления пролонгации, думаю, что здесь серьезных изменений не будет", - добавил Сергей Калечиц.