Нацбанк показал обновленные банкноты Br20 и Br50

Источник материала: Виртуальный Брест

Национальный банк Беларуси показал обновленные банкноты Br20 и Br50, которые вводятся в обращение с 23 марта, передает корреспондент БЕЛТА.





Причиной введения обновленных денег стала необходимость заменить старые ветхие банкноты на новые. Это плановая работа, в 2019 году ввели обновленные Br5 и Br10.





"Прежние банкноты были введены в 2016 году, они изнашиваются, постепенно выходят из обращения, и сейчас настал период, когда нужно ввести обновленные Br20 и Br50. Это абсолютно плановые цвещи - замена старых ветхих банкнот на новые", - пояснил главный специалист главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Александр Терещенко.

Защитный комплекс предыдущих Br20 и Br50 разрабатывался в 2006-2007 годах, сейчас его усовершенствовали. Как пояснил представитель Нацбанка, подобраны защитные элементы, которые, с одной стороны, очень легко проверить гражданам, с другой - их сложно подделать фальшивомонетчикам