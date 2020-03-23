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Предлагается изменить схему проезда по ул. 28-го Июля через Варшавку. Что скажете?

23.03.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пост опубликован в группе Опасный Брест, мы подумали, что стоит предложение вынести на всеобщее обсуждение. Действительно, данный перекрёсток является аварийно-опасным, и оставить ситуацию как есть — неправильно, тем более, что можно что-то сделать, просто изменив разметку. Итак, в чём суть.

Предлагается изменить схему проезда по ул. 28-го Июля через Варшавку. Что скажете?

Как видите, в наличии три широких полосы, которые переходят в фактически две. Третья - это остановка. Туда направляются ТС общественного пользования, водители из крайней правой должны ехать в среднюю, со второй полосы - в левую, как авто на скриншоте. Вот соответствующие знаки:

Предлагается изменить схему проезда по ул. 28-го Июля через Варшавку. Что скажете?

При этом, разметка постоянно затирается, а на знаки, как известно, никто у нас не смотрит. В связи с этим очень часто водители нарушают ПДД и двигаются прямо (перестроения на перекрёстках запрещены, если вы ещё этого не знаете), вместо того, чтобы принимать левее. Возникает конфликт с теми, кто едет, не нарушая правила. И так постоянно.

Читатель предлагает изменить вот так (просто заузив полосы):

Предлагается изменить схему проезда по ул. 28-го Июля через Варшавку. Что скажете?

В результате появится дополнительная полоса для общественного транспорта (правая), которая и соединится с правой полосой и уйдёт на остановку (как на Пионерской в направлении 28-го Июля). Две полосы, как и прежде, будут прямо, за счёт заужения они не будут так резко смещаться и немного выпрямятся. Третья полоса позволит не только двигаться прямо, но и повернуть налево, как и четвёртая, самая левая полоса, с которой останется только налево и разворот.

Можно отметить, что в данном месте в час пик постоянно скопление транспортных средств, а данное предложение позволит разгрузить перекрёсток и ускорит проезд ТС общественного пользования. Если ширины проезжей части немного не хватает, можно её расширить за счёт правой части, там есть место.

Как вам предложение?

 
Теги: Брест
 
 
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  Пост опубликован в группе Опасный Брест, мы подумали, что стоит предложение вынести на всеобщее обсуждение. Действительно, данный перекрёсток является...
 
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