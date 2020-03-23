Тепло будет, но не сразу. Все о погоде в Бресте на неделе

Источник материала: Виртуальный Брест

Климатический февраль установится в Бресте в последнюю декаду марта. На новой рабочей неделе по утрам будет морозно, а в четверг возможен мокрый снег, сообщает pogoda.by.





Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник и вторник будет облачно, но без осадков. Утром обещают три градуса мороза, днем — до трех градусов тепла, вечером столбик термометра опустится до -2 °С.

В среду утром будет -2 °С. Во второй половине дня ожидается переменная облачность и +2…4 °С. Осадков не предвидится.

Утром в четверг обещают два градуса мороза, а к обеду потеплеет. Днем будет +4 °С, но возможен мокрый снег. Вечером воздух прогреется до пяти градусов тепла.





Самым теплым днем недели станет пятница. Утром будет небольшая облачность без осадков и +5 °С. Во второй половине столбик поднимется до +11 °С.