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Тепло будет, но не сразу. Все о погоде в Бресте на неделе

23.03.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Климатический февраль установится в Бресте в последнюю декаду марта. На новой рабочей неделе по утрам будет морозно, а в четверг возможен мокрый снег, сообщает pogoda.by.

Тепло будет, но не сразу. Все о погоде в Бресте на неделе

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник и вторник будет облачно, но без осадков. Утром обещают три градуса мороза, днем — до трех градусов тепла, вечером столбик термометра опустится до -2 °С.

В среду утром будет -2 °С. Во второй половине дня ожидается переменная облачность и +2…4 °С. Осадков не предвидится.

Утром в четверг обещают два градуса мороза, а к обеду потеплеет. Днем будет +4 °С, но возможен мокрый снег. Вечером воздух прогреется до пяти градусов тепла.

Тепло будет, но не сразу. Все о погоде в Бресте на неделе

Самым теплым днем недели станет пятница. Утром будет небольшая облачность без осадков и +5 °С. Во второй половине столбик поднимется до +11 °С.

 
Теги: Брест
 
 
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  Климатический февраль установится в Бресте в последнюю декаду марта. На новой рабочей неделе по утрам будет морозно, а в четверг возможен мокрый снег, сообщает...
 
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