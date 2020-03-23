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Тепло будет, но не сразу. Все о погоде в Бресте на неделе
23.03.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Климатический февраль установится в Бресте в последнюю декаду марта. На новой рабочей неделе по утрам будет морозно, а в четверг возможен мокрый снег, сообщает pogoda.by.
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
В понедельник и вторник будет облачно, но без осадков. Утром обещают три градуса мороза, днем — до трех градусов тепла, вечером столбик термометра опустится до -2 °С.
В среду утром будет -2 °С. Во второй половине дня ожидается переменная облачность и +2…4 °С. Осадков не предвидится.
Утром в четверг обещают два градуса мороза, а к обеду потеплеет. Днем будет +4 °С, но возможен мокрый снег. Вечером воздух прогреется до пяти градусов тепла.
Самым теплым днем недели станет пятница. Утром будет небольшая облачность без осадков и +5 °С. Во второй половине столбик поднимется до +11 °С.
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Климатический февраль установится в Бресте в последнюю декаду марта. На новой рабочей неделе по утрам будет морозно, а в четверг возможен мокрый снег, сообщает...
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