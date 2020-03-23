В Ганцевичах пьяный водитель на VW эффектно уходил от погони ГАИ, но на дороге был столб

Источник материала: Виртуальный Брест

На днях еще один инцидент с нетрезвым водителем произошел на Брестчине. 18 марта около 20 часов в Ганцевичах на ул. Набережная водитель "Фольксвагена" проигнорировал требования сотрудников ГАИ об обстановке и попытался скрыться.





Однако на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

За рулем оказался 33-летний местный житель, который никогда не имел водительского удостоверения. Результат освидетельствования показал 0,5 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Он не пострадал.