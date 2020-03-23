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В Ганцевичах пьяный водитель на VW эффектно уходил от погони ГАИ, но на дороге был столб

23.03.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На днях еще один инцидент с нетрезвым водителем произошел на Брестчине. 18 марта около 20 часов в Ганцевичах на ул. Набережная водитель "Фольксвагена" проигнорировал требования сотрудников ГАИ об обстановке и попытался скрыться.

В Ганцевичах пьяный водитель на VW эффектно уходил от погони ГАИ, но на дороге был столб

Однако на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

За рулем оказался 33-летний местный житель, который никогда не имел водительского удостоверения. Результат освидетельствования показал 0,5 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Он не пострадал.

 
 
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  На днях еще один инцидент с нетрезвым водителем произошел на Брестчине. 18 марта около 20 часов в Ганцевичах на ул. Набережная водитель "Фольксвагена"...
 
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