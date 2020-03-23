“Не стареют душой ветераны” – эта расхожая фраза вполне подходит к характеру нашего героя.

Смолевичанину Александру Степановичу  Медведеву уже много лет, родился он в 1940 году в Жлобинском районе.  На его век выпали многие  важные события  в стране, менялись  формы государственного устройства,  что несомненно оставляло отпечаток и на судьбах  каждого отдельного человека.

Совсем еще крохотным ребенком  Александр пережил войну. Конечно, память  малыша  мало  что сохранила  из того времени, однако рассказы  родителей, других взрослых ярко рисовались в детском воображении. И складывалась картина трудных, жутких и невероятно опасных военных  дней и событий. Не баловали и первые послевоенные годы, полные лишений и трудностей.  Но крепла страна,  и жизнь стала налаживаться. В 1961 году Александр окончил Могилевское культпросветучилище по специальности культурно-просветительная работа, а в 1965 году – Гомельский педагогический институт и был направлен на работу в городской поселок Корма  учителем русского языка и литературы  в школу-интернат, которую возглавлял заслуженный учитель, Герой Социалистического Труда Михаил Афанасьевич Дмитриев, ставший позже ректором  Мозырского пединститута. Этот человек многому научил молодого педагога, стал для него не только настоящим наставником в профессии, но и в жизни.

В 29 лет Александра Медведева назначили заведующим отделом культуры Кормянского райисполкома, а это уже высокое признание организаторских способностей  молодого человека. Позже он получил политическое образование в Минской высшей партийной школе, после окончания которой занимал ряд руководящих должностей,  много внимания уделял общественной работе.  Особо важным периодом в своей жизни ветеран считает годы, когда избирался секретарем парткома одного из ведущих хозяйств в Кормянском районе. Запомнились неоднократные встречи с первым сектераем ЦК Компартии БССР  Петром Мироновичем Машеровым, который несколько раз посещал хозяйство и прямо в поле в уборочную страду или на фермах беседовал с крестьянами, интересовался их заботами, помогал.

В те годы партийная организация совхоза главной задачей считала работу по трудовому и нравственно-политическому воспитанию трудящихся. И как результат – многие рядовые труженики были награждены орденами и медалями, звания Героя Социалистического Труда был удостоен  работник коллектива  Н.А Короткевич. Александра Степановича избирали членом райкома партии, депутатом районного Совета депутатов.

А потом пришла чернобыльская беда, которая сорвала многих людей с обжитых мест. Семья Медведевых оказалась в зоне особо жесткого  радиационного контроля и вынуждена была уехать. Выбрали Смолевичи. Александр Степанович устроился на работу в местный совхоз, который   носил имя Ленина, а потом “Рассвет”.  И опытного партийного работника коммунисты хозяйства избрали секретарем парткома.  На учете в парторганизации тогда было 72 члена КПСС и один кандидат. В основном это были механизаторы и инженерно-технические работники и, как правило, передовики производства, депутаты местных Советов депутатов, наставники молодежи. В числе коммунистов были передовые механизаторы  Алексей Иосифович Васильев, Викентий Дмитриевич Грак, Ефим Ефимович Крактун, животноводы Василий Григорьевич Старовойтов, Мария Макаровна Шатерник, Петр Михайлович Сивак  и другие. Поэтому  влияние парторганизации на производственные процессы было заметным. Партком вместе с администрацией и профсоюзной организацией совхоза уделяли внимание  заботе о людях труда. В то время в хозяйстве, пожалуй, впервые был проведен праздник труда, на котором людям сказали спасибо за добросовесный труд, вручили почетные грамоты и  денежные премии, совместно обсудили наболевшие вопросы. Их было немало, особенно  волновали проблемы жилищно-бытового устройства трудящихся. В совхозе начали активно строить жилье, в котором, в первую очередь, квартиры получали передовики производства, ветераны труда,  жители из домов барачного типа. В один год,  накануне Дня Победы в деревне Плищино был организован вечер солдатской памяти, на котором чествовали ветеранов войны. Такие мероприятия не оставались незамеченными и вызывали у тружеников совхоза одобрение и уважение к их организаторам.

После массированных нападок на все советское в наши печальные девяностые годы у поколения, родившегося в тот период, сложилось мнение, что все у нас было плохо,  что люди были забитые и угрюмые, замученные бесконечными заботами. Конечно, и забот хватало, как их хватает во все времена. Но и светлого в жизни было немало:  бесплатное жилье и высшее образование получали,  детей растили,  радовались успехам    трудовых коллективов и своих личных,  свято хранили память и продолжали лучшие традиции своего народа. Александр Степанович Медведев совершенно не жалеет, что ему  выпало жить в перестроечные времена. “Не времена главное, а люди,   важно  всегда оставаться человеком,  жить по совести, помнить о своем долге перед людьми,  семьей и Родиной”, — считает ветеран.

И все-таки профессия педагога опять позвала в школу, к детям, к любимому делу. Александр Степанович работал заместителем директора в Жажелковской школе, учителем истории в Верхменской СШ, Пекалинской СШ. В этой школе продолжает трудиться и в настоящее время. Он учитель высшей категории. И еще по-прежнему остается в рядах Коммунистической партии, являясь  активным членом Смолевичской районной организации Компартии Беларуси. Есть люди, которые своих убеждений  не меняют в зависимости от времени. Александр Медведев из таких.

25 марта ветерану труда исполняется  80 лет. Свои лучшие пожелания в этот день ему шлют бюро районной организации КПБ и районный Совет ветеранов, желают здоровья и благополучия.

Э.ПОТАПЧИК.