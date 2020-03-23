“Не стареют душой ветераны” – эта расхожая фраза вполне подходит к характеру нашего героя.

Смолевичанину Александру Степановичу Медведеву уже много лет, родился он в 1940 году в Жлобинском районе. На его век выпали многие важные события в стране, менялись формы государственного устройства, что несомненно оставляло отпечаток и на судьбах каждого отдельного человека.

Совсем еще крохотным ребенком Александр пережил войну. Конечно, память малыша мало что сохранила из того времени, однако рассказы родителей, других взрослых ярко рисовались в детском воображении. И складывалась картина трудных, жутких и невероятно опасных военных дней и событий. Не баловали и первые послевоенные годы, полные лишений и трудностей. Но крепла страна, и жизнь стала налаживаться. В 1961 году Александр окончил Могилевское культпросветучилище по специальности культурно-просветительная работа, а в 1965 году – Гомельский педагогический институт и был направлен на работу в городской поселок Корма учителем русского языка и литературы в школу-интернат, которую возглавлял заслуженный учитель, Герой Социалистического Труда Михаил Афанасьевич Дмитриев, ставший позже ректором Мозырского пединститута. Этот человек многому научил молодого педагога, стал для него не только настоящим наставником в профессии, но и в жизни.

В 29 лет Александра Медведева назначили заведующим отделом культуры Кормянского райисполкома, а это уже высокое признание организаторских способностей молодого человека. Позже он получил политическое образование в Минской высшей партийной школе, после окончания которой занимал ряд руководящих должностей, много внимания уделял общественной работе. Особо важным периодом в своей жизни ветеран считает годы, когда избирался секретарем парткома одного из ведущих хозяйств в Кормянском районе. Запомнились неоднократные встречи с первым сектераем ЦК Компартии БССР Петром Мироновичем Машеровым, который несколько раз посещал хозяйство и прямо в поле в уборочную страду или на фермах беседовал с крестьянами, интересовался их заботами, помогал.

В те годы партийная организация совхоза главной задачей считала работу по трудовому и нравственно-политическому воспитанию трудящихся. И как результат – многие рядовые труженики были награждены орденами и медалями, звания Героя Социалистического Труда был удостоен работник коллектива Н.А Короткевич. Александра Степановича избирали членом райкома партии, депутатом районного Совета депутатов.

А потом пришла чернобыльская беда, которая сорвала многих людей с обжитых мест. Семья Медведевых оказалась в зоне особо жесткого радиационного контроля и вынуждена была уехать. Выбрали Смолевичи. Александр Степанович устроился на работу в местный совхоз, который носил имя Ленина, а потом “Рассвет”. И опытного партийного работника коммунисты хозяйства избрали секретарем парткома. На учете в парторганизации тогда было 72 члена КПСС и один кандидат. В основном это были механизаторы и инженерно-технические работники и, как правило, передовики производства, депутаты местных Советов депутатов, наставники молодежи. В числе коммунистов были передовые механизаторы Алексей Иосифович Васильев, Викентий Дмитриевич Грак, Ефим Ефимович Крактун, животноводы Василий Григорьевич Старовойтов, Мария Макаровна Шатерник, Петр Михайлович Сивак и другие. Поэтому влияние парторганизации на производственные процессы было заметным. Партком вместе с администрацией и профсоюзной организацией совхоза уделяли внимание заботе о людях труда. В то время в хозяйстве, пожалуй, впервые был проведен праздник труда, на котором людям сказали спасибо за добросовесный труд, вручили почетные грамоты и денежные премии, совместно обсудили наболевшие вопросы. Их было немало, особенно волновали проблемы жилищно-бытового устройства трудящихся. В совхозе начали активно строить жилье, в котором, в первую очередь, квартиры получали передовики производства, ветераны труда, жители из домов барачного типа. В один год, накануне Дня Победы в деревне Плищино был организован вечер солдатской памяти, на котором чествовали ветеранов войны. Такие мероприятия не оставались незамеченными и вызывали у тружеников совхоза одобрение и уважение к их организаторам.

После массированных нападок на все советское в наши печальные девяностые годы у поколения, родившегося в тот период, сложилось мнение, что все у нас было плохо, что люди были забитые и угрюмые, замученные бесконечными заботами. Конечно, и забот хватало, как их хватает во все времена. Но и светлого в жизни было немало: бесплатное жилье и высшее образование получали, детей растили, радовались успехам трудовых коллективов и своих личных, свято хранили память и продолжали лучшие традиции своего народа. Александр Степанович Медведев совершенно не жалеет, что ему выпало жить в перестроечные времена. “Не времена главное, а люди, важно всегда оставаться человеком, жить по совести, помнить о своем долге перед людьми, семьей и Родиной”, — считает ветеран.

И все-таки профессия педагога опять позвала в школу, к детям, к любимому делу. Александр Степанович работал заместителем директора в Жажелковской школе, учителем истории в Верхменской СШ, Пекалинской СШ. В этой школе продолжает трудиться и в настоящее время. Он учитель высшей категории. И еще по-прежнему остается в рядах Коммунистической партии, являясь активным членом Смолевичской районной организации Компартии Беларуси. Есть люди, которые своих убеждений не меняют в зависимости от времени. Александр Медведев из таких.

25 марта ветерану труда исполняется 80 лет. Свои лучшие пожелания в этот день ему шлют бюро районной организации КПБ и районный Совет ветеранов, желают здоровья и благополучия.

Э.ПОТАПЧИК.