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Не поверите! Белорусы вдруг стали счастливее

23.03.2020 17:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно данным рейтинга World Happiness Report до 2020 года уровень счастья в Беларуси лишь ухудшался. В результате страна опустилась с 59-й строчки на 81-ю, однако теперь поднялась до 75-й позиции.



Впервые за пять лет Беларусь поднялась в рейтинге счастливых стран мира, теперь она на 75-м месте, в 2019 году была 81-й.

Согласно данным ежегодного рейтинга World Happiness Report до 2020 года Беларусь только теряла позиции, опустившись с 59-й строчки на 81-ю, сообщает "Интерфакс".

На первом месте уже который год оказывается Финляндия. По мнению экспертов-аналитиков, именно здесь безопасная окружающая среда, высокий уровень соцдоверия и честные власти.

В топе лидеров также Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия.

Литва на 41-м месте, Польша — 43-я, Россия — 73-я. Украина во второй сотне — 123-я.


Исследование издается под эгидой ООН. Исследователи оценивают, насколько счастливы граждане 156 стран. 

При проведении исследования учитываются такие факторы, как, например, уровень ВВП на душу населения и ожидаемая продолжительность жизни, а также результаты опросов местных жителей и иммигрантов об уровне их свободы и социальной поддержки, коррупции и так далее.
 
 
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Согласно данным рейтинга World Happiness Report до 2020 года уровень счастья в Беларуси лишь ухудшался. В результате страна опустилась с 59-й строчки на 81-ю, однако теперь...
 
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