Не поверите! Белорусы вдруг стали счастливее









Впервые за пять лет Беларусь поднялась в рейтинге счастливых стран мира, теперь она на 75-м месте, в 2019 году была 81-й.





Согласно данным ежегодного рейтинга World Happiness Report до 2020 года Беларусь только теряла позиции, опустившись с 59-й строчки на 81-ю, сообщает "Интерфакс".





На первом месте уже который год оказывается Финляндия. По мнению экспертов-аналитиков, именно здесь безопасная окружающая среда, высокий уровень соцдоверия и честные власти.





В топе лидеров также Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия.





Литва на 41-м месте, Польша — 43-я, Россия — 73-я. Украина во второй сотне — 123-я.









Исследование издается под эгидой ООН. Исследователи оценивают, насколько счастливы граждане 156 стран.





При проведении исследования учитываются такие факторы, как, например, уровень ВВП на душу населения и ожидаемая продолжительность жизни, а также результаты опросов местных жителей и иммигрантов об уровне их свободы и социальной поддержки, коррупции и так далее.



