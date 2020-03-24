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Лобода рассказала о комплексе из детства

24.03.2020 00:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лобода рассказала о комплексе из детства

Кто бы мог подумать, что известная в России певица Лобода, которая всегда роскошна и уверенна в себе, может иметь какие-либо комплексы. Оказалось, что Светлана не без изъяна. А кроется он, как ни странно, в самом имени звезды.

«С детства мне казалось, что имя Светлана не моё… В нём отсутствует бунтарский дух, который был мне всегда присущ. В школе меня начали называть по фамилии. Но я была этому очень рада. Дело в том, что я считала её ёмкой и громкой. Меня до сих пор спрашивают, настоящая ли это фамилия – Лобода. Я очень горжусь тем, что у меня получилось превратить фамилию моего отца в бренд. А вам нравится ваша фамилия, что вы знаете о ней?» – поинтересовалась звезда у подписчиков в своём Instagram.

Поклонники поддержали артистку. Они стали оставлять в комментариях лестные отзывы об имени звезды, а также её фамилии.

«Самое светлое имя», «Фамилия шикарная», «Светлана Лобода - это не просто фамилия и имя. Это искусство!», – прокомментировали фото подписчики звезды.

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Кто бы мог подумать, что известная в России певица Лобода, которая всегда роскошна и уверенна в себе, может иметь какие-либо комплексы. Оказалось, что Светлана не...
 
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