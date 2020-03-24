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Волонтеры и социальные службы начали активно помогать пожилым людям
Источник материала: ОНТ
На предупреждение завоза и распространения инфекции из республиканского бюджета выделят более двух миллионов 350 тысяч рублей. Это постановление правительства. Однако кроме медицинской помощи, работы санитарных и других служб, сейчас важна ответственность каждого. Минздрав рекомендует всем, кто приезжает из-за границы, остаться дома на 14 дней. Свести к минимумам контакты надо и людям с признаками острой респираторной инфекции – чтобы не заражать окружающих. Соблюдать дистанцию на улице в метр – полтора – также совет врачей. Таковы реалии.
Особенно внимательно к здоровью рекомендуют относиться людям пожилого возраста. Ослабленному иммунитету всегда сложнее справляться с любыми вирусами. И в Беларуси приняты меры, которые позволят пенсионерам не бывать в людных местах и тем самым лишний раз не рисковать. Доставка продуктов и лекарств, услуги почты – теперь это всё можно заказать по телефону.
Когда работа – это забота о старшем поколении, меры безопасности лишними не бывают. 13 лет в социальной службе – и сегодня Алла с трепетом относится к каждому подопечному. Сейчас любой визит не обходится без мер профилактики. Ведь многие пожилые люди даже обсудить новости у подъезда стараются не выходить. Так всё же спокойнее.
Кроме обязательных посещений одиноких пожилых людей два раза в неделю, теперь соцслужбы готовы бесплатно доставить продукты питания и лекарства по дополнительному обращению. Возможностью поберечь себя очень рекомендуют воспользоваться.
По данным Министерства труда и соцзащиты, в Беларуси 830 тысяч пожилых людей, которые живут одни. Из них у 160 тысяч нет близких. И сейчас соцслужбы организуют работу так, чтобы заботу почувствовал каждый.
Телефоны для обращений за такой помощью есть на сайте министерства и местных органов власти. Линия работает с 9 до 18 часов ежедневно и без выходных. Работников, волонтёров или просто добрых людей, готовых прийти на помощь, найдут в любом регионе.
150 заявок за несколько дней приняли в медико-социальной службе гомельского Красного Креста. Волонтёры прошли инструктаж по средствам дезинфекции, разделились на группы, регион разбили на зоны. После магазина в маршруте ещё аптека. В центре внимания – те, кто нуждается в постоянном уходе.
Валентина Александровна на днях упала и получила травму. Постельный режим совпал с профилактикой. С утра у неё сделали уборку, вторая группа отправилась в поликлинику за рецептом, а это суточный продуктовый набор от Красного Креста.
А это Дзержинск. Еще несколько недель назад Раиса Геннадьевна на своём пути сделала бы несколько остановок. Предложить подписку на газеты или просто поделиться последними новостями. Но сегодня много дополнительной работы. По звонку сотрудники почты выезжают на дом к пенсионерам, чтобы им не нужно было идти в отделение.
Татьяна Якубович шутит, что энергии у неё не меньше, чем у знаменитого однофамильца. Она и за огородом смотрит, и о внуках заботится. Благодаря визиту почтальона оплатила телефон, чтобы быть на связи с родственниками, и купила открытку. Профилактика – это хорошо, но у сестры скоро день рождения.
Такую позицию заняли пока не все пенсионеры в районе, но многие. На этом участке почтовой доставки две тысячи клиентов. Каждый пятый старше 60-ти.
И речь сейчас не только о вирусе, о котором говорит весь мир. После зимы организм истощен и подвержен самым разным инфекциям. И сегодня забота о тех, чей иммунитет ослаблен возрастом, – общая задача.
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На предупреждение завоза и распространения инфекции из республиканского бюджета выделят более двух миллионов 350 тысяч рублей. Это постановление правительства....
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