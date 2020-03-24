Волонтеры и социальные службы начали активно помогать пожилым людям

Источник материала: ОНТ

На предупреждение завоза и распространения инфекции из республиканского бюджета выделят более двух миллионов 350 тысяч рублей. Это постановление правительства. Однако кроме медицинской помощи, работы санитарных и других служб, сейчас важна ответственность каждого. Минздрав рекомендует всем, кто приезжает из-за границы, остаться дома на 14 дней. Свести к минимумам контакты надо и людям с признаками острой респираторной инфекции – чтобы не заражать окружающих. Соблюдать дистанцию на улице в метр – полтора – также совет врачей. Таковы реалии.





Особенно внимательно к здоровью рекомендуют относиться людям пожилого возраста. Ослабленному иммунитету всегда сложнее справляться с любыми вирусами. И в Беларуси приняты меры, которые позволят пенсионерам не бывать в людных местах и тем самым лишний раз не рисковать. Доставка продуктов и лекарств, услуги почты – теперь это всё можно заказать по телефону.

Когда работа – это забота о старшем поколении, меры безопасности лишними не бывают. 13 лет в социальной службе – и сегодня Алла с трепетом относится к каждому подопечному. Сейчас любой визит не обходится без мер профилактики. Ведь многие пожилые люди даже обсудить новости у подъезда стараются не выходить. Так всё же спокойнее.

Кроме обязательных посещений одиноких пожилых людей два раза в неделю, теперь соцслужбы готовы бесплатно доставить продукты питания и лекарства по дополнительному обращению. Возможностью поберечь себя очень рекомендуют воспользоваться.

Елена Ашбергер: «Спасибо, что у нас есть такая служба, такие работники! Я всё время говорю: где вы таких берёте людей? В наше время сейчас человек на человека, а здесь человек за человеком, просто к человеку!»

По данным Министерства труда и соцзащиты, в Беларуси 830 тысяч пожилых людей, которые живут одни. Из них у 160 тысяч нет близких. И сейчас соцслужбы организуют работу так, чтобы заботу почувствовал каждый.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты: «Всего у нас 146 территориальных центров социального обслуживания, мы развёрнуты по всей стране. Работает в этих центрах 20 тысяч человек. Мы будем привлекать и просим откликаться граждан и волонтёров, которые готовы оказывать такую помощь по доставке. Но мы просим, чтобы это было одно окно, одна точка входа по сбору заявок и просьб от пожилых людей и инвалидов».

Телефоны для обращений за такой помощью есть на сайте министерства и местных органов власти. Линия работает с 9 до 18 часов ежедневно и без выходных. Работников, волонтёров или просто добрых людей, готовых прийти на помощь, найдут в любом регионе.

150 заявок за несколько дней приняли в медико-социальной службе гомельского Красного Креста. Волонтёры прошли инструктаж по средствам дезинфекции, разделились на группы, регион разбили на зоны. После магазина в маршруте ещё аптека. В центре внимания – те, кто нуждается в постоянном уходе.



Николаю Михайловичу 73, у него вторая группа инвалидности. Уже привык пользоваться службой доставки при магазинах, но там принимают крупные заказы, а сейчас закончились продукты первой необходимости. Позвонил волонтерам.

Валентина Александровна на днях упала и получила травму. Постельный режим совпал с профилактикой. С утра у неё сделали уборку, вторая группа отправилась в поликлинику за рецептом, а это суточный продуктовый набор от Красного Креста.

Валентина Судникович: «Никого нет родных, мужа сестра есть, так она живет далеко, и ей самой уже 82-й год. Поэтому мне надо, чтобы кто-то приходил утром и хорошо бы и вечером, потому что надо что-то покушать. Я бы никак не справилась».

Артём Карпенко, начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста: «Ежедневно мы делаем все для того, чтобы наши подопечные меньше контактировали с людьми на улице и вообще не нуждались в выходе на улицу. То есть вот в это время, когда надо переждать и посидеть дома, мы делаем все для того, чтобы эти люди ни в чем не нуждались».

А это Дзержинск. Еще несколько недель назад Раиса Геннадьевна на своём пути сделала бы несколько остановок. Предложить подписку на газеты или просто поделиться последними новостями. Но сегодня много дополнительной работы. По звонку сотрудники почты выезжают на дом к пенсионерам, чтобы им не нужно было идти в отделение.

Татьяна Якубович шутит, что энергии у неё не меньше, чем у знаменитого однофамильца. Она и за огородом смотрит, и о внуках заботится. Благодаря визиту почтальона оплатила телефон, чтобы быть на связи с родственниками, и купила открытку. Профилактика – это хорошо, но у сестры скоро день рождения.

Татьяна Якубович: «Меньше ходить в большие магазины, вообще не захожу, захожу в маленькие магазины. Там, где меньше народа. Одно единственное, что только за внучкой в школу хожу. Остальное – личная гигиена чтоб была, меньше общения и меньше слушать фейки».

Такую позицию заняли пока не все пенсионеры в районе, но многие. На этом участке почтовой доставки две тысячи клиентов. Каждый пятый старше 60-ти.

Елена Ищук, заместитель директора минского филиала предприятия «Белпочта»: «Мы призываем наших клиентов, в первую очередь пенсионеров, меньше посещать отделения почтовой связи и пользоваться услугами на дому. Работник на дому может выплатить пенсию, принимать платежи за коммунальные услуги, доставить почтовое отправление».

И речь сейчас не только о вирусе, о котором говорит весь мир. После зимы организм истощен и подвержен самым разным инфекциям. И сегодня забота о тех, чей иммунитет ослаблен возрастом, – общая задача.

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