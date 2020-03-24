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В минских кинотеатрах зрители будут сидеть по-другому

24.03.2020 00:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В минских кинотеатрах зрители будут сидеть по-другому

В столичной сети кинотеатров «КиноМинска» внедрили новую схему рассадки посетителей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.

Теперь расстояние между зрителями в зале станет больше, а интервалы – длиннее. Это позволит проветривать кинозалы и обрабатывать кресла дезсредствами. В холлах кинотеатров висит антисептик.

Данные меры помогут минимизировать контакт между зрителями.  

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Теги: Минск
 
 
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В столичной сети кинотеатров «КиноМинска» внедрили новую схему рассадки посетителей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома....
 
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