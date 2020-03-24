Бородина в лавандовом платье с глубоким декольте восхитила поклонников нереально тонкой талией

Источник материала: ОНТ

Судя по всему, российская телеведущая Ксения Бородина не проводит всё время на кухне, а занимается онлайн-шопингом.

В своих сторис в Instagram Бородина показала обновку - новое платье лавандового цвета, которое ей привезли из интернет-магазина.

Фанаты давно не видели звезду в таком образе. Обычно она предпочитает стиль спорт-шик. Но в данном случае звезда предпочла довольно женственное лавандовое платье с короткими рукавами, очень глубоким декольте и широким поясом, который выгодно подчеркнул её талию.

Подписчики пришли в восторг не только от нового образа Бородиной, но и от её шикарной фигуры.

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