ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бородина в лавандовом платье с глубоким декольте восхитила поклонников нереально тонкой талией

24.03.2020 11:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Бородина в лавандовом платье с глубоким декольте восхитила поклонников нереально тонкой талией

Судя по всему, российская телеведущая Ксения Бородина не проводит всё время на кухне, а занимается онлайн-шопингом.

В своих сторис в Instagram Бородина показала обновку - новое платье лавандового цвета, которое ей привезли из интернет-магазина. 

Фанаты давно не видели звезду в таком образе. Обычно она предпочитает стиль спорт-шик. Но в данном случае звезда предпочла довольно женственное лавандовое платье с короткими рукавами, очень глубоким декольте и широким поясом, который выгодно подчеркнул её талию. 

Подписчики пришли в восторг не только от нового образа Бородиной, но и от её шикарной фигуры.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по всему, российская телеведущая Ксения Бородина не проводит всё время на кухне, а занимается онлайн-шопингом. В своих сторис в Instagram Бородина показала обновку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за карантина в Испании птицы начали вести себя странно. Посмотрите, что они делают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика