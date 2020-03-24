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Легковушка сбила женщину и ребенка на переходе в Осиповичах
Источник материала: Tut.by
В Осиповичах на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину и ребенка,
Авария произошла 23 марта, около 17.40. Установлено, что 35-летняя женщина-водитель Opel Vectra ехала по улице Юбилейной и при повороте налево на улицу Сумченко сбила на регулируемом переходе двух пешеходов — 58-летнюю женщину и 8-летнего мальчика.
В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.
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В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.
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