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Легковушка сбила женщину и ребенка на переходе в Осиповичах

24.03.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Осиповичах на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину и ребенка, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Авария произошла 23 марта, около 17.40. Установлено, что 35-летняя женщина-водитель Opel Vectra ехала по улице Юбилейной и при повороте налево на улицу Сумченко сбила на регулируемом переходе двух пешеходов — 58-летнюю женщину и 8-летнего мальчика.

В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.

 
 
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В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.
 
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