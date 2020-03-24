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Из-за карантина в Испании птицы начали вести себя странно. Посмотрите, что они делают
Источник материала: Tut.by
В испанском городе Бенидорм сняли на видео изменившееся поведение птиц. Из-за карантина они остались без еды, и теперь целые стаи окружают одиноких прохожих на улицах. Такое зрелище может показаться жутким — взгляните сами.
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Городские птицы остались без привычных источников пищи.
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