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Из-за карантина в Испании птицы начали вести себя странно. Посмотрите, что они делают

24.03.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В испанском городе Бенидорм сняли на видео изменившееся поведение птиц. Из-за карантина они остались без еды, и теперь целые стаи окружают одиноких прохожих на улицах. Такое зрелище может показаться жутким — взгляните сами.

 
 
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