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Визы по 35€: соглашение с ЕС ратифицируют уже через несколько дней
Источник материала: KYKY>
Соглашение об упрощении визового режима с ЕС ратифицируют 2-3 апреля на весенней сессии парламента. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных,
«Учитывая все процедурные аспекты, мы полагаем, что это соглашение будет ратифицировано в приоритетном порядке. Это будет 2-го, максимум 3 апреля», – сказал Савиных.
Напомним, Беларусь и ЕС подписали соглашение по визам 8 января в Брюсселе. Стоимость «шенгена» для беларусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы станут принимать в срок до десяти дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Беларуская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро.
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Соглашение об упрощении визового режима с ЕС ратифицируют 2-3 апреля на весенней сессии парламента. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по...
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