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Визы по 35€: соглашение с ЕС ратифицируют уже через несколько дней

24.03.2020 17:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Соглашение об упрощении визового режима с ЕС ратифицируют 2-3 апреля на весенней сессии парламента. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, пишет «БелТА».

«Учитывая все процедурные аспекты, мы полагаем, что это соглашение будет ратифицировано в приоритетном порядке. Это будет 2-го, максимум 3 апреля», – сказал Савиных.

Напомним, Беларусь и ЕС подписали соглашение по визам 8 января в Брюсселе. Стоимость «шенгена» для беларусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы станут принимать в срок до десяти дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Беларуская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. 
 
Документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года.

 
 
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Соглашение об упрощении визового режима с ЕС ратифицируют 2-3 апреля на весенней сессии парламента. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по...
 
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