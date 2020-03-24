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Постоянно хочется спать. Почему?

24.03.2020 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сонливость и повышенная утомляемость нередко сопровождают городских жителей, особенно офисных работников. Что может быть причиной этого? И может ли стать лучше, если просто спать больше? Ответ на этот «Простой вопрос» помогает найти терапевт 1-й категории медицинского центра «ЛОДЭ» Марина Кожедуб.


Марина Кожедуб. Фото из личного архива

Как понять: у меня простой недосып или серьезная проблема?

Сначала вам нужно оценить, сколько часов вы спите. Терапевт отмечает, что нормой для взрослого человека являются 6−8 часов непрерывного сна в сутки:

— Если вы спите меньше шести часов, это приведет к хронической усталости. Одно дело — однократный недосып: вы просто почувствуете слабость и утомляемость во второй половине дня. Это пройдет после полноценного сна. Другое дело, когда речь идет о хроническом недосыпании. Оно становится таким, если продолжается около двух месяцев и более.

Кроме этого, терапевт советует ложиться спать вечером до 23 часов — это связано с выработкой гормона мелатонина в темное время суток. Выходит, если вы работаете в ночные смены (например сотрудники АЗС или бригады скорой медицинской помощи), остается два варианта: либо менять работу, либо жертвовать здоровым сном:

— Такой ритм жизни, к сожалению, ведет к проблемам со здоровьем. В молодости это еще не так ощутимо, но с возрастом оказывает негативный эффект: появляется риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ (ожирение и сахарный диабет). А также доказано, что хронический недосып может провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Можно ли самому выбраться из систематического недосыпания?

Можно попробовать исключить сонливость, которая возникает из-за образа жизни.

Если вы наладили режим сна и бодрствования, спите достаточное количество времени, гуляете перед сном, ограничили употребление крепкого кофе или чая во второй половине дня, но все равно плохо себя чувствуете, это действительно может говорить о том, что у вас сонливость из-за проблем со здоровьем. В этом случае стоит обратиться к врачу.


Фото: bruce mars, unsplash.com

Да, это не помогло. Какие у меня проблемы и к кому идти?

— Чтобы понять, в чем причина сонливости и утомляемости, нужно в первую очередь обратиться к терапевту, — подсказывает врач.

Не стоит сразу идти к узкому специалисту. Терапевт поясняет, что список потенциальных диагнозов слишком широкий, хотя есть и наиболее вероятные:

— Актуальная из-за климата нашей страны проблема — дефицит витамина D. В своей врачебной практике наблюдаю такую ситуацию ежедневно! Причем недостаток витамина D доходит до предельно низких показателей. Все потому, что солнечных дней у нас очень мало, а этот витамин вырабатывается под их прямым воздействием.

Минск на фоне городов с неприятным климатом">Треть года — дожди, но бывает и хуже. Минск на фоне городов с неприятным климатом

При дефиците витамина D у человека и появляются следующие симптомы: сонливость, слабость, утомляемость. Но проблема решаема: врач назначает такому пациенту препарат с высоким содержанием этого витамина, чтобы восполнить его недостаток. Затем нужно контролировать уровень показателя, чтобы подобные состояния не повторялись.

Гипотиреоз — недостаточность функции щитовидной железы — также может стать причиной сонливости:

— Но и эта проблема решаема — с помощью назначения заместительной гормональной терапии. И не нужно этого бояться. Еще одна возможная причина — анемия, то есть снижение гемоглобина в крови. Если это состояние длится долго, то ткани и органы нашего организма не насыщаются кровью, получают мало кислорода. Результат — человек чувствует сонливость и усталость, — поясняет врач.


Фото: Gregory Pappas, unsplash.com

— И это еще не полный список. Некоторые сердечно-сосудистые заболевания могут также проявляться этими симптомами (врожденные или приобретенные пороки сердца, нарушения ритма и проводимости). Сначала такие заболевания могут протекать бессимптомно, за исключением общей слабости и недомогания. А уже при выполнении электрокардиограммы и УЗИ сердца патология обнаруживается.

Терапевт подчеркивает, что не стоит самостоятельно усердствовать с профилактикой. Например, это касается того же витамина D. Назначать себе лечение нельзя: нужно консультироваться с врачом, ведь гипервитаминоз опасен не менее гиповитаминоза. Особенно для беременных женщин и людей с нарушениями функций мочеполовой системы. 

Понятно. Что еще я могу сделать для профилактики нарушений сна?

Главное — ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходной день. Правило, которое все знают, но мало кто ему следует.

— Важно проветривать помещение перед сном, можно попробовать спать в специальной маске. Все-таки без нее создать условия идеальной темноты в современной квартире трудно. Как мы уже отметили, мелатонин вырабатывается только при отсутствии света, — напоминает врач. — Физические нагрузки тоже имеют важное значение: они актуальны в течение дня, а не перед сном.

Помимо этого, хорошо влияют на качество сна вечерние прогулки. Обратный эффект — у переедания. За пару часов до сна лучше исключить прием пищи, ведь наш организм воспринимает это как сигнал активности.

— Плюс, конечно, исключите использование гаджетов и просмотр телевизора хотя бы за час до сна. Это перегружает мозг информацией, — дополняет терапевт. —  Поэтому «ночной режим» телефона (экран менее яркий) не поможет выспаться. Он просто снизит нагрузку на глаза.

У некоторых людей есть привычка «досыпать в выходные». Мол, в будни я сплю по 4 часа, зато в выходные просплю сразу 12 — и силы восстановятся. Это миф. Более того, это очень вредно для организма, так как сбиваются биологические часы, и неделя снова начинается с недосыпа.

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Теги: Минск
 
 
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Вместе с врачом-терапевтом медицинского центра «ЛОДЭ» Мариной Кожедуб разобрались, почему может возникать постоянное ощущение сонливости.
 
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