Теракт в Афганистане: ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку. Количество жертв возросло до 25

Источник материала: ОНТ

До 25 увеличилось число жертв нападения в Кабуле. Утром террористы атаковали храм сикхов.

В здании находились 150 человек. Многие оказались в заложниках, причём целыми семьями. Несколько часов длилась перестрелка с полицией. В результате не менее 80 человек удалось спасти. Среди них есть раненые – их количество уточняется. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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