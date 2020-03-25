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Теракт в Афганистане: ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку. Количество жертв возросло до 25
Источник материала: ОНТ
До 25 увеличилось число жертв нападения в Кабуле. Утром террористы атаковали храм сикхов.
В здании находились 150 человек. Многие оказались в заложниках, причём целыми семьями. Несколько часов длилась перестрелка с полицией. В результате не менее 80 человек удалось спасти. Среди них есть раненые – их количество уточняется. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
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До 25 увеличилось число жертв нападения в Кабуле. Утром террористы атаковали храм сикхов. В здании находились 150 человек. Многие оказались в заложниках, причём...
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