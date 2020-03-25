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Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м

25.03.2020 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сразу несколько спортивных объектов проектируются в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м

Физкультурно-оздоровительные комплексы в Заславле и Дзержинске, универсальный спортивный зал в Солигорске и бассейн в Узде.

Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м

Объекты введут в эксплуатацию до 2023 года. Кроме того, в регионе продолжается строительство физкультурного центра в Марьиной Горке, бассейна в Михановичах. В стадии проекта – бассейн в Старых Дорогах.

Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м

Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м

Владимир Диденко, директор управления капитального строительства Стародорожского района:
Проект будет передан на экспертизу в апреле. После этого будет второй этап проектирования – это строительный проект. Это примерно май. Затем выбор подрядчика генерального по строительству. И точно сказать нельзя на данный момент, какие замечания экспертизы будут, но уже летом планируем приступить к строительству.

Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м

Люди в материале: Владимир Диденко

 
 
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Новости Беларуси. Сразу несколько спортивных объектов проектируются в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Физкультурно-оздоровительные...
 
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