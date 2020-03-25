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Центры, комплексы, бассейны. Какие спортивные объекты построят в Минской области в 2020-м
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сразу несколько спортивных объектов проектируются в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Физкультурно-оздоровительные комплексы в Заславле и Дзержинске, универсальный спортивный зал в Солигорске и бассейн в Узде.
Объекты введут в эксплуатацию до 2023 года. Кроме того, в регионе продолжается строительство физкультурного центра в Марьиной Горке, бассейна в Михановичах. В стадии проекта – бассейн в Старых Дорогах.
Владимир Диденко, директор управления капитального строительства Стародорожского района:
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Новости Беларуси. Сразу несколько спортивных объектов проектируются в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Физкультурно-оздоровительные...
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