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«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»

25.03.2020 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»

«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»

Геббельс – мастер «черного пиара» и знаток романтической поэзии. Своим пропагандистским акциям давал соответствующие названия: «Хрустальная ночь» – акция массовых еврейских погромов, «Красный петух» – кодовое обозначение тотального сжигания синагог.   

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Йозеф Геббельс и Адольф Гитлер – авторы теории разделения на людей высшей расы и «недочеловеков», гимна расовой ненависти. Им принадлежит идея уничтожения мирного населения оккупированных территорий как вредных микробов.   

«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»

«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»

Своими личными врагами считал фюрер неуловимого снайпера Зайцева, художника-карикатуриста Бориса Ефимова и знаменитого советского диктора Юрия Левитана.  

«Хрустальная ночь», «Красный петух». Почему Йозефа Геббельса называли мастером «чёрного пиара»

Люди в материале: Йозеф Геббельс, Адольф Гитлер

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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