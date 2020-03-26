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Обычная домашняя процедура оказалась средством против гипертонии

26.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обычная домашняя процедура оказалась средством против гипертонии

У людей, которые ежедневно принимают горячую ванную, снижается риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.  Об этом пишет Medicalxpress.

Исследование проводилось в несколько этапов. В нём приняли участие более 60 человек, среди которых – жители Японии в возрасте от 45 до 59 лет. Выяснилось, что ежедневный прием теплой или в меру горячей ванны связан с более низким риском развития гипертонии. Что оказывает положительное влияние на сердце и сосуды.

У людей, принимавших горячую ванну ежедневно, риск развития сердечных заболеваний был на 28% ниже по сравнению с теми, кто практиковал процедуру один-два раза в неделю или вовсе ограничивался душем. Очень важно помнить о том, что чрезмерно горячая вода может отрицательно сказаться на вашем организме. 

Как пояснил доктор Эндрю Феликс Бурден, важно не переборщить с температурой воды и длительностью процедуры. При серьёзных проблемах со здоровьем, предварительно проконсультируйтесь с врачом.

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У людей, которые ежедневно принимают горячую ванную, снижается риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.  Об этом пишет Medicalxpress. Исследование...
 
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