Обычная домашняя процедура оказалась средством против гипертонии

Источник материала: ОНТ

У людей, которые ежедневно принимают горячую ванную, снижается риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Medicalxpress .

Исследование проводилось в несколько этапов. В нём приняли участие более 60 человек, среди которых – жители Японии в возрасте от 45 до 59 лет. Выяснилось, что ежедневный прием теплой или в меру горячей ванны связан с более низким риском развития гипертонии. Что оказывает положительное влияние на сердце и сосуды.

У людей, принимавших горячую ванну ежедневно, риск развития сердечных заболеваний был на 28% ниже по сравнению с теми, кто практиковал процедуру один-два раза в неделю или вовсе ограничивался душем. Очень важно помнить о том, что чрезмерно горячая вода может отрицательно сказаться на вашем организме.

Как пояснил доктор Эндрю Феликс Бурден, важно не переборщить с температурой воды и длительностью процедуры. При серьёзных проблемах со здоровьем, предварительно проконсультируйтесь с врачом.

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