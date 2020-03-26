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Сессия райсовета

26.03.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

27 марта 2020 года состоится 24 очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва.

На сессию выносятся вопросы: «Отчет о работе районного исполнительного комитета по социально­экономическому развитию района в 2019 году»; «Отчет о работе президиума Кировского районного Совета депутатов по повышению роли органов местного самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения района в 2019 году».

Приглашаются: депутаты районного Совета депутатов, председатель, заместители председателя, начальники управлений и отделов райисполкома, прокурор района, руководители организаций района, председатели сельских Советов депутатов.

Начало – в 9.00 в зале заседаний Кировского райисполкома (г.Кировск, ул.Кирова, д.80).

 
 
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27 марта 2020 года состоится 24 очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва. На сессию выносятся вопросы: «Отчет о работе районного исполнительного...
 
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