Сессия райсовета

Источник материала: Кировец

27 марта 2020 года состоится 24 очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва.

На сессию выносятся вопросы: «Отчет о работе районного исполнительного комитета по социально­экономическому развитию района в 2019 году»; «Отчет о работе президиума Кировского районного Совета депутатов по повышению роли органов местного самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения района в 2019 году».

Приглашаются: депутаты районного Совета депутатов, председатель, заместители председателя, начальники управлений и отделов райисполкома, прокурор района, руководители организаций района, председатели сельских Советов депутатов.

Начало – в 9.00 в зале заседаний Кировского райисполкома (г.Кировск, ул.Кирова, д.80).