Всего с начала года в результате нарушения правил дорожного движения погибло 25 человек (+ 110%).

Существенный рост ДТП с гибелью зафиксирован в Борисовском, Дзержинском, Клецком, Логойском, Минском, Солигорском районах.

Кроме того, в результате ДТП получили ранения 135 (+ 38%) человек, больше всего в Минском, Молодечненском, Слуцком, Дзержинском, Смолевичском районах.

Согласно статистическим данным, 62% ДТП с гибелью людей произошли по причине нарушений участниками дорожного движения правил дорожного движения, выразившихся в пересечении проезжей части вне пешеходного перехода, движении в попутном направлении либо нахождении на проезжей части без светоотражающих элементов. При этом 38% потерпевших на момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения.

В выходные либо праздничные дни в результате ДТП погибло 9 человек, в том числе 2 лица престарелого возраста.

Фактов гибели в ДТП несовершеннолетних не зафиксировано.

В темное время суток происходит более 70% смертельных ДТП.

Более трети ДТП произошло по вине водителей: нарушение скоростного режима, правил маневрирования, невнимательность (преступная небрежность).

Сформировавшиеся на территории области негативные тенденции, связанные с ростом гибели людей в ДТП, требуют от субъектов профилактики, в первую очередь Госавтоинспекции, выработки дополнительных мер по активизации предупредительной работы в данном направлении.

В свою очередь, по результатам проведенного анализа в настоящее время органами прокуратуры области проводится необходимая координационная работа в сфере обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Старший помощник

прокурора Минской области Владимир Непокупный